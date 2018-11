Viac ako tristo novinárov podpísalo vyhlásenie odsudzujúce výrok R.Fica

Fico kritizoval to, akým spôsobom novinári informovali o výsledku Smeru v komunálnych voľbách. Odkázal im, že jeho strana chce vyhrať aj parlamentné voľby s dôvetkom: „Nech vás komediantov medzi novinármi dobre trafí“. Podpísaní novinári to považujú za „absolútnu stratu súdnosti“. Navyše to označili za „cynické voči rodinám Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej“.

Tiež pripomínajú, že stáli za odhalením viacerých škandálov na slovenskej scéne. V tzv. otvorenom liste uvádzajú, že Fico „verbálne útočí na novinárov a šíri konšpirácie len pár dní pred 17. novembrom, keď si pripomíname boj o našu slobodu, a to aj slobodu slova a zhromažďovania sa“.

Fica za výroky na novinárov a organizátorov protestov Za slušné Slovensko kritizovala aj slovenská sekcia Asociácie európskych novinárov. Poukázala na to, že „média sú súčasťou dialógu v demokratickej spoločnosti, systému kontroly politickej moci a úsilie viesť trvalú vojnu s nimi len potvrdzuje, že nie každý politik si vidí na špičku nosa“.