Saková: Polícia je zasa pod mediálnym tlakom, nesmie byť predmetom politiky

„Ako ministerka vnútra som nikdy nezasahovala do žiadneho vyšetrovania a bude to tak aj teraz, v tomto prípade. Uvedomujem si svoju zodpovednosť, od všetkých svojich kolegov vyžadujem, aby si prácu vykonávali na základe a v súlade so zákonom,“ vyhlásila Saková s tým, že polícia nesmie byť predmetom politiky.

„Polícia musí prešetriť každé trestné oznámenie a je jedno, akou formou bolo podané, či anonymne, je jedno, kto ho podal a je jedno, kto je v ňom riešený. Dôverujem orgánom činným v trestnom konaní, svojou prácou dokazujú, že pracujú na vysokej odbornej úrovni,“ zdôraznila Saková.

Pripomenula, že v súvislosti s iným trestným oznámením bol napríklad v utorok vypočúvaný predseda parlamentu Andrej Danko (SNS).

Národná kriminálna agentúra preveruje anonymné podanie z možnej korupčnej trestnej činnosti v prípade organizátorov protestov Za slušné Slovensko.

„V súčasnosti vyšetrovateľ Policajného zboru vykonáva úkony v rámci postupu pred začatím trestného stíhania,“ uviedla polícia. Anonymné podanie dostala 10. septembra, podozrenia sa majú týkať doposiaľ „neustálených osôb“.

Vyšetrovateľ predvolal osoby, ktoré mohli byť podľa trestného oznámenia zneužité, čiže svojím spôsobom poškodené.