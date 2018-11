Dotovanie hnedého uhlia musí skončiť najneskôr v roku 2023

„Celkom jasne to ukazuje reportáž RTVS, podľa ktorej v podzemí nemá kto robiť a firma už nie je schopná nájsť baníkov dokonca ani na pracovnom trhu EÚ, preto ich potajomky zháňa na Ukrajine. A aby mali Ukrajincov kde ubytovať, rušia nájomné zmluvy so súčasnými nájomníkmi v podnikovej ubytovni. Aj to ukazuje, že dotovanie ťažby hnedého uhla je neudržateľné a amorálne,“ uviedla podpredsedníčka SaS a predsedníčka hospodárskeho výboru parlamentu Jana Kiššová.

Navyše elektráreň Nováky, kde pre príkaz vlády povinne pálime nekvalitné uhlie, je na konci svojej životnosti. Slovenské elektrárne ju chcú kvôli bezpečnosti najneskôr do piatich rokov zavrieť. „Schovávačku na sociálne dotácie do regiónu hornej Nitry vláda definitívne prehrala a teraz musí jasne stanoviť dátum, kedy ich ukončí. Apelujem na ministra hospodárstva Petra Žigu a ďalších kompetentných, aby konečne priznali, že so svojimi výhovorkami sú v kúte a hornej Nitre treba dať nový život. Chceli by sme ich preto postrčiť opäť o krok ďalej a navrhnúť rok 2023 ako najneskorší termín, po ktorom sa už ľudia nebudú musieť viac skladať na pálenie uhlia, ktoré škodí zdraviu i životnému prostrediu,“ poznamenal poslanec NR SR a tímlíder SaS pre energetiku Karol Galek.

Zo sociálnych dotácií do výroby elektriny z uhlia pritom na Slovensku nemá prospech takmer nikto, dokonca ani zostávajúci slovenskí baníci. Spoločensky nepotrebná ťažba uhlia ich musí psychicky frustrovať a zároveň oberať o chuť uplatniť sa na pracovnom trhu v perspektívnych sektoroch ekonomiky a činnostiach. Jediní, ktorí majú z tejto ťažby osoh, sú podľa SaS majitelia baní. „Sú to doslova novodobí rentieri. Táto cudzopasnícka politika je možná len preto, lebo majú konexie v Smere-SD. Aj preto tejto ‚obchodnej‘ politike prischol prívlastok alobalová,“ dodáva SaS.