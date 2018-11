Merkelová vyzvala na vytvorenie "ozajstnej" európskej armády

„Ak sa pozrieme na vývoj v minulom roku, je veľmi dôležité pracovať na vízii, že jedného dňa sa vytvorí reálna, ozajstná európska armáda,“ povedala Merkelová na zasadnutí Európskeho parlamentu, čím si vyslúžila veľký aplauz.

„Spoločná európska armáda by svetu ukázala, že medzi európskymi krajinami už nikdy znova nenastane vojna,“ vyhlásila kancelárka. Zdôraznila súčasne, že takýto projekt by mohol byť dobrým doplnením NATO. EÚ by podľa Merkelovej mala pracovať aj na spoločnej politike v oblasti zbrojného exportu.

Merkelovej výzva prišla v čase, keď americký prezident Donald Trump zosmiešnil francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona za jeho vlastný návrh na vytvorenie európskej armády. Washington sa obáva, že takýto návrh by mohol zatieniť Severoatlantickú alianciu.