Grendel chce vypočúvanie aktivistov riešiť v NR SR

Grendel si myslí, že organizátori mohli byť monitorovaní. „Na základe najnovších výrokov predsedu strany Smer-SD Roberta Fica možno skonštatovať, že organizátori protestov Za slušné Slovensko boli monitorovaní a sledovaní,“ priblížil. Chce, aby sa mimoriadnom výbore jasne vysvetlilo, či sa do sledovania zapojila Slovenská informačná služba (SIS). „Riaditeľ SIS už dávnejšie povedal, že informačná služba nemá informácie o tom, že by niekto zo zahraničia organizoval destabilizáciu Slovenska,“ doplnil.

Hrnčiar tvrdí, že ak bolo podané trestné oznámenie, tak orgány činné v trestnom konaní sa tým musia zaoberať. „Nevidím dôvod robiť paniku. Budeme čakať, ako to bude vyšetrené,“ avizoval.

To, že Fico znovu hovorí o vplyve amerického finančníka Georga Sorosa na organizátorov protestov Za slušné Slovensko, je podľa Hrnčiara už iná situácia, ako keď bol ešte premiér. „Nemám dôvod komentovať vyjadrenia síce predsedu koaličnej strany, ale koaličného poslanca. Je to jeho názor, jeho videnie sveta. My nemáme informácie, že by niekto niekoho navádzal alebo platil,“ ozrejmil. O tom, či boli organizátori sledovaní, Hrnčiar nevie.

Podpredseda SaS Ľubomír Galko hovorí, že opozícia musí konať koordinovane. „To, či boli organizátori protestov sledovaní, je legitímna otázka. Mňa osobne by to neprekvapilo, Roberta Fica považujem za veľmi nebezpečného človeka. Naďalej disponuje citlivými informáciami, ktoré by nemal mať,“ povedal. Galko očakáva, že sa k celej situácie vyjadrí aj premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). „Ako predseda vlády nemôže strčiť hlavu do piesku,“ dodal.

Vypočúvanie organizátorov považuje prezident Andrej Kiska za zastrašovanie. „Takéto zastrašovanie, šikana, šírenie strachu a ukazovanie, že on (Fico, pozn. TASR) má stále moc a dokáže ľudí zničiť, to je neodpustiteľné. Celá demokratická spoločnosť sa voči takýmto krokom musí postaviť,“ vyhlásil pre médiá Kiska v utorok v Banskej Bystrici po diskusii so študentmi Univerzity Mateja Bela.

Mimoparlamentné hnutie KDH označilo situáciu za nebezpečnú aj pre slovenskú spoločnosť. „Takéto metódy zastrašovania a obťažovania majú okrem primárneho efektu na samotných vypočúvaných aj sekundárne efekty pre veľkú časť slovenskej verejnosti, kde sa očakáva vyvolanie obáv, strachu a rezignáciu na verejné angažovanie,“ uviedol hovorca hnutia Stano Župa. „Je hrozné, že riaditeľ NAKA sa prepožičiava na takéto politické hry zúfalého Roberta Fica, ktorý sa snaží prehlušiť prehru v komunálnych voľbách,“ reagoval na situáciu predseda mimoparlamentnej strany Spolu-občianska demokracia Miroslav Beblavý.

Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru preveruje anonymné podanie z možnej korupčnej trestnej činnosti v prípade organizátorov protestov Za slušné Slovensko. Anonymné podanie dostala 10. septembra, podozrenia sa majú týkať doposiaľ „neustálených osôb“. NAKA v týchto dňoch predvolala na výsluch viacero organizátorov protestov Za slušné Slovensko.

O tom, že aktivistov platí Soros, hovoril aj expremiér Fico. V utorkovom stanovisku Smer-SD vyhlásil, že štátne orgány nerobili voči aktivistom žiadne aktívne kroky. „O aktuálnom vypočúvaní organizátorov sme sa dozvedeli len z dnešných médií,“ reagoval hovorca strany Ján Mažgút.