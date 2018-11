Do roku 2030 by mal plyn nahradiť uhlie ako druhý najväčší zdroj energie

Na prvej pozícii sa udrží ropa. Uviedla to v najnovšej prognóze Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA), podľa ktorej k tomu prispieva úsilie o zlepšenie kvality ovzdušia a stále väčšie využívanie skvapalneného zemného plynu (LNG).

Do roku 2040 sa podľa IEA bude celosvetový dopyt po zemnom plyne zvyšovať každoročne približne o 1,6 %. V danom roku by mal byť približne o 45 % vyšší než v súčasnosti. Veľkou mierou k tomu prispeje Čína, ktorá je momentálne najväčším svetovým dovozcom ropy a uhlia. IEA predpokladá rýchly rast dopytu aj po plyne v tejto krajine, pričom čistý dovoz Číny dosiahne do roku 2040 úroveň Európskej únie. Aj keď Čína je momentálne tretím najväčším spotrebiteľom zemného plynu na svete po USA a Rusku, pre nedostatočnú domácu produkciu musí okolo 40 % objemu svojej spotreby dovážať.

Dopyt po plyne potiahnu aj ďalšie ázijské ekonomiky. Tie rozvíjajúce sa by sa na raste dopytu po tejto surovine mali v najbližších vyše 20 rokoch podieľať zhruba polovicou a ich podiel na celkovom dovoze LNG by mal do roku 2040 dosiahnuť 60 %. To je približne dvojnásobok súčasnej úrovne.

„Aj keď je zatiaľ predčasné prirovnávať svetový trh so zemným plynom k tomu ropnému, obchod s LNG sa od roku 2010 prudko zvýšil a už sa dostal aj na v minulosti izolované trhy,“ uviedla IEA v správe.

Porastie aj dopyt po elektrickej energii, najmä vďaka zvýšenému využitiu tohto zdroja v priemyselne rozvinutých krajinách. Celkovo by sa dopyt po elektrine mal vo svete ročne zvyšovať o 2,1 %.

Uhlie a obnoviteľné zdroje si v energetickom mixe postupne vymenia pozície, dodala IEA. Podiel uhlia by mal podľa odhadu agentúry klesnúť do roku 2040 z terajších asi 40 % na približne 25 %, opačne, obnoviteľné zdroje by svoj podiel mali zvýšiť z 25 % v súčasnosti na vyše 40 %.