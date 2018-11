Tento typ ľudí zarába viac, ale nemal by nikdy podnikať

Optimisti v platenom zamestnaní zarábajú viac ako pesimisti, tvrdí nový výskum publikovaný v časopise European Economic Review.

Približne 80% ľudí sú optimisti, vďaka čomu majú tendenciu podporovať vytrvalosť, spoluprácu a ambície. Avšak optimizmus nemusí byť prospešný pre tých, ktorí začínajú s vlastným biznisom. Výskum tiež zistil, že pre podnikateľov je pesimizmus výhodnejším osobnostným rysom. Pesimistickí podnikatelia zarábajú o 30% viac, ako optimisti.

Podnikatelia často zarábajú menej, pracujú dlhšie a znášajú väčšie riziko, ako zamestnanci. Optimisti však majú väčšiu pravdepodobnosť, že budú čeliť týmto problémom bez toho, aby si uvedomili nebezpečenstvá.

Prvý autor štúdie Chris Dawson povedal

Závery vyplývajú z údajov pokrývajúcich osemnásť rokov z veľkého longitudinálneho prieskumu.

Spoluautor štúdie David de Meza povedal:

"Vlády často hovoria o úlohe podnikateľov pri vytváraní ekonomického rastu, ale existujú aj nevýhody. Osobné a spoločenské dopady zlyhaných podnikov by sa nemali podceňovať, čo je presne to, čo robia optimisti. Nesprávne typy start-upov by sa nemali podporovať."