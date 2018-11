Vďaka tomuto jednoduchému triku bude každý pohár vína chutiť oveľa lepšie

Chuť vína sa dá podľa všetkého ovplyvniť aj jednoduchým trikom, ktorým oklamete mozog. Prišiel na to šéfkuchár ocenený Michelinskou hviezdou Heston Blumenthal, ktorý sa so svojím trikom podelil v rozhovore so Sydney Morning Herald.

Ako vplýva víno na váš intelekt? Neurológovia majú prekvapivú odpoveď

Trik spočíva v prvých dvoch dúškoch vína. Nalejte si víno do pohára a trochu si z neho odchlipnite. Myseľ pri tom zamestnajte spomienkou na niekoho, koho máte radi a prehltnite. Pri druhom dúšku postupujte podobným spôsobom, akurát myslite na niekoho, koho nemôžete vystáť.

Podľa ochutnávačov môžete pri druhom dúšku vína pocítiť trpkú príchuť, ktorú ste v tom prvom necítili. Blumenthal je na základe vlastného experimentovania presvedčený o tom, že spojenie medzi pamäťou a žalúdkom sa v tomto prípade nedá vylúčiť.

Odbor neurogastronómie je vo svete vedy novinkou, no už dnes sa vedci ruka v ruke s kuchármi pokúšajú získať viac informácií o tom, ako mozog vníma jednotlivé chute.

Vďaka výskumu z prostredia Columbijskej University dnes vieme, že jazyk nemusí byť jediným zdrojom vnútorného vnímania chuti. Pre nás, bežných smrteľníkov, to znamená, že si kvôli dobrej chuti nemusíme platiť desiatky eur navyše. Pri popíjaní vína celkom stačí myslieť na niečo príjemné.