Tieto zmeny sa začnú diať s vaším telom, keď si doprajete týždeň bez stresu

Ak si aj o sebe myslíte, že ste odolní, každodenné povinnosti si po určitom čase vyžiadajú svoju daň u každého z nás. Všetci sme už počuli o tom, že neustály stres ohrozuje naše zdravie, no len málokto si dokáže povedať dosť.

„Stres je spôsob, akým naše telo odpovedá na akúkoľvek požiadavku alebo hrozbu,“ vysvetľuje všeobecná lekárka Kim Glassová. „Pri strese vznikajú fyzické zmeny, ktoré nám pomáhajú zdolať tieto výzvy – priveľa stresu však môže ohroziť zdravie.“

Zvrátiť negatívne dopady stresu na telo sa dá už v priebehu siedmych dní. Neveríte? Podľa doktorky Glassovej sa za 7 dní bez stresu stihnú vo vašom živote udiať všetky tieto zmeny:

Poznáte ten pocit beznádeje, ktorý vás prepadá každú nedeľu v noci? Po skvelom víkende vám nedajú spať myšlienky na povinnosti, ktoré vás v novom týždni čakajú, a tak sa len striedavo prehadzujete z boka na bok a civíte do stropu.

Nie je prekvapením, že pondelok sa označuje za najťažší deň v týždni. Nepokojná noc sa často prejaví na našej nálade a kondičke. Dlhodobé praktikovanie takéhoto zlozvyku môže okrem toho vyústiť do obezity, srdcovo-cievnych ochorení a cukrovky.

Stres nás núti vyhľadávať sladké jedlá s vysokým obsahom tuku. „Keď sme pod tlakom, náš mozog spúšťa reakciu, kvôli ktorej siahame po upokojujúcich jedlách,“ upresňuje doktorka Glassová. „Máme väčšiu potrebu jesť čokoládu a iné sladkosti, ktoré nás zásobujú dopamínom, tiež známym pod názvom ‚odmeňovací hormón‘“.

„Vo svete bez stresu by každý viac dbal o svoje stravovanie. Nemysleli by sme na sladkosti a cítili by sme väčšiu motiváciu pripraviť si zdravé jedlá, vďaka čomu by sme získali pravidelný prísun zdravšej a výživnejšej potravy.“