Video: Takéto pozdĺžne parkovanie ste ešte nevideli

Pozdĺžne parkovanie patrí medzi najmenej obľúbené lekcie zo šoférovania a mnohí ľudia sa mu už od absolvovania skúšok na vodičský preukaz radšej vyhýbajú. Tento typ parkovania si vyžaduje trochu viac zručnosti a preto to viacerí vodiči vzdávajú a radšej hľadajú miesto, kde sa dá zaparkovať pozdĺžne.

Pozrite si tiež video: Takto parkuje majster

Žene v tomto videu však vytrvalosť ani odvaha nechýbajú, no horšie je na tom práve so zručnosťou. Na záberoch z nemeckého Dortmundu je vidno, ako sa márne snaží auto dostať medzi čiary. Video záznam má až šesť minút, preto treba vodičke zatlieskať minimálne za to, že sa nechcela len tak ľahko nechať poraziť parkovacím miestom. Po niekoľkých minútach však musela prehru priznať a pohľadať si iné miesto.

Video: Hotová parkovacia katastrofa