Podsedáky v autách nechránia deti dostatočne

Deti by už takmer rok mali sedieť v bezpečnejších autosedačkách. Stanovila to nová norma Hospodárskej komisie OSN pre Európu, podľa ktorej sa autosedačky pred uvedením na trh schvaľujú. Týka sa to starších detí, pre menšie platí táto norma už päť rokov.

Certifikát po novom získajú iba tie detské autosedačky, ktoré sa vyrábajú s plnohodnotnou opierkou chrbta. V takejto sedačke musia sedieť všetky deti, ktoré merajú do 125 centimetrov. Opierka chrbta musí chrániť panvu, ramená aj hlavu. „Podsedák bez opierky nezabezpečuje pre menšie deti správne uchytenie bezpečnostného pásu a ochranu hlavy v prípade bočného nárazu,“ vysvetlil prevádzkový riaditeľ spoločnosti TÜV SÜD Slovakia Martin Tichý. Spoločnosť poskytuje služby v oblastiach certifikácie, inšpekcie a vzdelávania.

Bočné nárazy sú podľa TÜV SÜD Slovakia zodpovedné za 20 percent smrteľných zranení detí v aute. V kamenných aj internetových obchodoch sa však stále predávajú podsedáky aj bez opierky, pri ktorých výrobca a predajca uvádza, že sa môžu používať pri deťoch od 15 do 36 kilogramov či od troch do 12 rokov. Prísnejšie normy musia totiž spĺňať iba sedačky, ktoré ešte len uvádza výrobca na trh, nie tie, ktoré už sú v predaji. Podľa TÜV SÜD Slovakia je možné, že technicky zastarané autosedačky sa budú vyskytovať na trhu minimálne do roku 2023.

Tichý hovorí, že rodičia, ktorí nevozia svoje deti v sedačkách s operadlom, by mali spozornieť aj v prípade, že cestujú do zahraničia. Napríklad v susednom Rakúsku sa pravidlá v oblasti autosedačiek kontrolujú prísnejšie.

Sedačky podľa novej normy musia byť povinne vybavené systémom Isofix. Je to mechanický úchyt, ktorý sa pevne spojí s kovovým okom v sedadle automobilu. Podľa kategórie autosedačky s Isofix úchytom sa bezpečnostným pásom pripútava buď dieťa, alebo sa ním môže dodatočne upnúť autosedačka. Isofix podľa Tichého znižuje aj riziko nesprávnej montáže, čo pri sedačkách bez Isofixu býva častým problémom.

„V prvom rade odporúčam, aby rodičia kupovali nepoužité autosedačky z osvedčených predajní. Tovar z internetových bazárov či s nejasnou históriou nemusí pri autonehode dostatočne ochrániť pasažiera. To sa takmer určite deje u sedačiek, ktoré sú opakovane vystavené dynamickým silovým účinkom. Na prvý pohľad ani expert nemusí spoznať, že autosedačka má vplyvom nárazu oslabené kľúčové bezpečnostné komponenty,“ vysvetľuje Tichý.

Odborník odporúča vymeniť autosedačku po siedmich rokoch, respektíve hneď po náraze. Bezpečnostné komponenty väčšiny autosedačiek sú z plastu a polystyrénu a majú teda svoju prirodzenú životnosť.

Ročné obdobie podľa Tichého väčšmi ovplyvňuje samotné auto a výber vhodných pneumatík, no v autosedačkách odporúča skontrolovať dĺžku pásov, aby sa nestalo, že keď rodičia oblečú svoje dieťa do zimnej bundy alebo overalu, nebudú schopní zapnúť bezpečnostné pásy.