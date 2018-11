Autobus s mladými futbalistami sa zrútil do priepasti, zomrelo 7 ľudí

Šesť mladých futbalistov zomrelo pri nehode autobusu v Peru. Pri tragickej havárii žiackeho tímu prišiel o život aj šofér autobusu, ďalších sedem hráčov a dvaja dospelí utrpeli zranenia. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na peruánske ministerstvo vnútra.

Nehoda sa stala v nedeľu večer miestneho času, keď sa v amazonskej časti Peru zrútil zo zatiaľ neznámych dôvodov autobus do priepasti. Cestoval v ňom futbalový tím zložený z hráčov do 15 rokov z provincie Rodriguez de Mendoza, ktorý mieril na regionálny turnaj do mesta Chachapoyas. Podujatie po tragédii zrušili.

Podľa portálu peru21.pe cestovalo autobusom dokopy 15 mladých futbalistov. O život prišli šiesti vo veku 7 až 14 rokov. „V týchto miestach je cesta taká úzka, že keď sa na nej stretnú dve oprotiidúce vozidlá, je pre ne veľmi náročné, aby sa obišli,“ uviedol pre televíziu Canal N riaditeľ nemocnice v Chachapoyas Jorge La Torre.