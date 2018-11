Kancelárka Merkelová varovala v Paríži pred zmýšľaním s "klapkami na očiach"

Podľa jej názoru jestvuje opäť pripravenosť presadzovať vlastné záujmy násilím.

„Prvá svetová vojna nám ukázala, do akej skazy nás môže priviesť izolacionizmus,“ konštatovala podľa tlačovej agentúry APA nemecká kancelárka. Súčasne priznala, že na uzatváranie kompromisov je potrebná odvaha vysvetľovať ich vlastným občanom. Avšak platí, že „nekompromisnosť je bezpečnou cestou k nepokoju“, varovala Angela Merkelová.

„Mier, ktorý vnímame sčasti veľmi ako samozrejmosť, to je čosi úplne iné ako samozrejmosť,“ zdôraznila kancelárka kritizujúc tak súčasné pomery na medzinárodnej politickej scéne. Fakt, že sa aktuálne nachádza 68 miliónov ľudí na úteku, by mal zarážať, povedala a pripomenula situáciu v Sýrii a Jemene. Súčasne poukázala na to, že paralelne s podujatiami v Paríži sa v Jemene odohráva najväčšia humanitárna katastrofa. Svet musí konať, aby sa tu dospelo k prímeriu a zaisteniu humanitárnej pomoci, vyplynulo z Merkelovej slov.

„Nesmieme akceptovať ozbrojené konflikty, nesmieme odpísať žiadny štát, žiadne náboženstvo, žiadnu komunitu občanov a žiadneho jednotlivca,“ vyzvala hostka z Berlína a vyslovila sa za zachovanie Organizácie Spojených národov napriek všetkým jej nedostatkom. „Zničiť možno medzinárodné organizácie rýchlo, opäť ich vybudovať je neuveriteľné ťažké,“ podčiarkla Angela Merkelová.