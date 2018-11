Takmer 3000 miest a obcí si volí nových starostov a primátorov

Volebné miestnosti v takmer troch tisíckach samospráv sú otvorené od 7.00 h, voliči môžu hlasovať do 22.00 h. Počas volebného dňa platí moratórium, za jeho porušenie hrozia pokuty.

Voliť môže viac ako 4,4 milióna obyvateľov, a to plnoletí občania SR aj cudzinci. Pre viac ako 55.000 ľudí budú komunálne voľby vôbec prvé, v ktorých môžu voliť. Hlasy možno odovzdať iba v mieste trvalého bydliska. Vo volebnej miestnosti sa občania SR preukazujú platným občianskym preukazom, cudzinci dokladom o pobyte pre cudzinca.

Voliči, ktorým zdravie bráni ísť voliť, môžu požiadať obec počas volebného dňa o prenosnú volebnú schránku. Tá však za nimi nemôže prísť do iného okrsku, iba do toho ich. Zákon myslí aj na voličov, ktorí nemôžu sami upraviť hlasovací lístok, či už pre zdravotné postihnutie, alebo preto, že nevedia čítať alebo písať.

V takomto prípade, keď volič oznámi túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, ktorá podľa jeho pokynov upraví hlasovací lístok. Za voliča to však nesmie robiť člen okrskovej volebnej komisie.

Preferovaným kandidátom odovzdáva volič hlas tým, že zakrúžkuje jeho číslo. Pri voľbe komunálnych poslancov si treba dávať pozor na čísla uvedené na hlasovacích lístkoch. Hovoria o tom, koľko poslancov sa volí v danom volebnom obvode, a teda, koľko kandidátov môže volič zakrúžkovať najviac. V prípade kandidátov na starostov a primátorov vyberá volič vždy iba jedného kandidáta.

Nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky musí volič odložiť do schránky, ktorá je na to určená. Inak sa dopustí priestupku, za ktorý je pokuta 33 eur.

S otázkami, ktoré sa týkajú komunálnych volieb, sa môžu voliči obrátiť na informačnú linku zriadenú ministerstvom vnútra. Zamestnanci ministerstva na nej poskytujú informácie, ktoré sa týkajú voličov, ich práv a povinností či informácie o organizačnom zabezpečení volieb. Informačná linka je prístupná od 7.00 do 22.00 h na telefónnych číslach 02/5094 2317 a 02/5094 2312.