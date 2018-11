Video: Muž sa snažil zastaviť teroristu neobvyklým spôsobom

Austrálska polícia zasahovala v piatok pri útoku nožom v centre Melbourne, ktorý si vyžiadal jednu obeť a dvoch ranených. K útoku sa prihlásila militantná organizácia Islamský štát (IS). Podľa polície páchateľ najprv vystúpil z vozidla, pickupu, ktorý potom zachvátili plamene, a napadol troch okoloidúcich nožom.

Útočníka polícia počas zákroku postrelila a neskôr podľahol svojim zraneniam. Ako však zachytili okolostojaci svedkovia na ulici, polícii pomáhal v dolapení útočníka aj neznámy hrdina, ktorý sa ho opakovane snažil zraziť k zemi pomocou nákupného vozíka.

Policajtom, ktorí útočníka zatýkali, museli ošetriť rezné rany a škrabance, ale nie sú vo vážnom stave. Muža s vozíkom mnohí ľudia na sociálnych sieťach nazývajú hrdinom.

I feel safe in my city knowing that somewhere out there - Trolley Man is watching over us. #Melbourne pic.twitter.com/CNLbga8ypY