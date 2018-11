Florence + The Machine otvoria Colours of Ostrava 2019

Festival Colours of Ostrava 2019 otvorí britská kapela Florence + The Machine, ktorá zažije v areáli Dolních Vítkovic svoju českú koncertnú premiéru. V ich čele stojí speváčka a skladateľka Florence Welch, majiteľka jedného z najpôsobivejších hlasov, ktorý je v tejto dobe možné počuť z hudobných pódií. Po skupine Cure je to ďalšia potvrdená špičková skupina. TASR informoval PR manažér Zdenko Hanout.

„O vystúpenie Florence + The Machine na našom festivale sme sa snažili už dlho. Budúci rok je to tak pre nás po The Cure ďalší veľký splnený sen. Koncerty Florence Welch predchádza skvelá povesť, takže veríme, že na návštevníkov v industriálnom areáli Dolních Vítkovic čaká výnimočný hudobný zážitok,” uviedla pre médiá riaditeľka Colours of Ostrava Zlata Holušová.

Zaradiť hudbu Florence + The Machine do žánru nie je úplne jednoduché, keďže skladby sa pohybujú od indie-rockovej divočiny cez monumentálne popové piesne až po lyrické klavírne balady. Skupina vznikla v južnom Londýne v roku 2007 a po boku Florence Welch v nej od začiatku pôsobí aj spoluautorka väčšiny hitov, hudobníčka a producentka Isabella Summers. Ich hudba dokonale zapadla do úspešných televíznych seriálov a Tim Burton použil skladbu Wish You Were Here do filmu Miss Peregrine's Home for Peculiar Children.

Štyri albumy, z ktorých tohtoročný High as Hope predstaví kapela práve na Colours of Ostrava, sú druhom grandiózneho hudobného prehlásenia: „Chcem, aby moja hudba znela, ako keď sa vrhnete zo stromu alebo z vysokej budovy. Alebo, ako keď vás stiahne pod hladinu oceán a vy nemôžete dýchať. Je to niečo, čo vás obklopí, pohltí a celkom naplní. A vy buď vybuchnete, alebo zmiznete,” hovorí Florence Welch.

Prvou potvrdenou hviezdou festivalu bola britská kapela The Cure. Založil ju spevák a gitarista Robert Smith v anglickom Crawley. Svoje prvé vystúpenie odohrala kapela v roku 1978 a do súčasnosti absolvovali cez 1500 koncertov. Za dobu svojej existencie vydali 13 štúdiových albumov. Kapelou prešlo celkovo trinásť členov a v súčasnej dobe vystupujú The Cure v zostave Robert Smith (spev, kytary), Simon Gallup (basgitara), Jason Cooper (bicie), Roger O'Donnell (klávesy) a Reeves Gabrels (gitary).

„Lepšiu a slávnejšiu kapelu si k osemnástemu ročníku nášho festivalu, teda k vstupu do dospelosti nemôžeme ani priať. Je to pre nás veľká pocta a splnený sen. Však The Cure patrí k najväčším legendám svetovej hudby, ovplyvnili niekoľko generácií hudobníkov a kapiel. Aj keď tento rok oslávili už 40 rokov svojej existencie, jednoducho nestarnú,” dodala Holušová.

Osemnásty ročník festivalu Colours of Ostrava sa uskutoční od 17. do 20. júla 2019 opäť v industriálnom areáli ostravských Dolních Vítkovic. Program na 20 scénach ponúkne cez 350 programových bodov, pri koncertoch viac ako 120 zahraničných a domácich kapiel, ako aj diskusie v rámci medzinárodného fóra Meltingpot.