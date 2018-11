Jediná vec, ktorou by ste sa mali chváliť, aby ste urobili čo najlepší dobrý dojem

Zdôraznenie tvrdej práce, ktorú ste vložili do vašich úspechov, je kľúčom k tomu, aby ste na ľudí urobili dobrý dojem. Zistil to nový psychologický výskum publikovaný v časopise Basic and Applied Social Psychology.

Zatiaľ čo väčšina ľudí rada hovorí o svojich talentoch, na ľudí skôr zapôsobí opísanie vášho vynaloženého úsilia. Dôvodom je, že úsilie a odhodlanie sú pre ľudí automaticky sympatické.

Ak chcete urobiť dobrý dojem, či už na rande alebo pracovnom pohovore, nezabudnite uviesť, ako tvrdo ste pracovali, aby ste sa dostali tam, kde ste.

Autorka štúdie Janina Steinmetzová uviedla:

"Príbeh o úspechu nie je úplný bez tvrdej práce a vysvetlenia, prečo sme boli úspešní. Prišiel úspech ľahko vďaka talentu, alebo bol dosiahnutý vďaka tvrdej práci? Oboje môže byť súčasťou úspešnej sebapropagácie, ale môj prieskum dokazuje, že zvýraznenie úsilia pravdepodobne prinesie pozitívny dojem a ľudia skutočne chcú poznať príbeh, ktorý stojí za úspechom."

Závery pochádzajú z troch experimentov, pri ktorých si ľudia predstavovali samých seba na rande a pohovoroch. Analýza toho, o čom rozprávali, ukázala, že väčšina ľudí sa sústreďuje na svoje talenty a úspechy. Len málo ľudí spomenulo tvrdú prácu.

Opísanie ťažkej práce však bol to, čo si skutočne získalo potenciálnych zamestnávateľov či romantických partnerov.

Steinmetzová uvádza dva príklady: