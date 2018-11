Jednoduché stravovanie je kľúčom k úspešnému chudnutiu

Jednoduché diéty vedú k väčšej strate hmotnosti, ako tie zložité. Tvrdí to výskum publikovaný v časopise Appetite. Dôvodom je, že čím je diéta jednoduchšia, tým ľahšie sa dodržiava.

Pri výbere medzi rôznymi diétami autori štúdie odporúčajú, aby sme zvážili, koľko majú pravidiel a plánov. Potom si vyberte taký stravovací plán, ktorý vyzerá najjednoduchšie. Podľa vedcov s ním máte najväčšiu šancu dlhodobo stratiť hmotnosť a udržať si ju.

Štúdia testovala dva rôzne druhy stravovania na 390 ženách. Prvá bola populárna nemecká diéta, ktorá poskytuje jednoduchý nákupný zoznam a stravovací plán. Je pomerne jednoduchá, pretože ponúka málo možností.

Druhá testovaná strava bola tzv. Weight Watchers diéta, ktorá zahŕňa počítanie kalórií. Jedná sa o zložitejšiu diétu, ktorá prideľuje potravinám body a je nutné ich počítať. Je to flexibilnejšia diéta, ale vyžaduje väčšie duševné úsilie.

Výsledky ukázali, že ženy mali väčšiu pravdepodobnosť, že budú dodržiavať jednoduchú nemeckú diétu zloženú zo zdravých receptov a stravovacieho plánu.

"Ak sa rozhodnú prejsť na komplexnejšie stravovanie, ktoré by mohlo byť atraktívnejšie, napríklad ak by umožnilo väčšiu flexibilitu, mali by zhodnotiť, aké náročné pre nich bude počítanie a sledovanie svojej konzumácie jedla. Ak sa im to zdá veľmi náročné, majú väčšiu pravdepodobnosť, že diétu predčasne vzdajú a mali by si nájsť iný plán. "