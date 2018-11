Liečba kvetmi, alebo ako môžu okvetné lístky prospieť nášmu zdraviu

Kvety a stromy majú skrátka na naše zdravie priaznivý vplyv. Vedeli ste ale, že liečiť môžu i samotné kvety rastlín alebo stromov, respektíve ich okvetné lístky? Zoznámte sa s postupom výroby, niekoľkými základnými kvetinami a ich vplyvom na náš organizmus.

Repík lekársky, čakanka obyčajná, plamienok, horček, netýkavka, zimolez či železník je len pár z nich. Celkovo totiž existuje 38 kvetov, z ktorých je možné správnym spracovaním získať vonné esencie, poskytujúce nášmu telu harmóniu a psychické i fyzické zdravie.

Postup výroby kvetových esencií

Kto by sa niekedy nechcel pozrieť do laboratória na výrobu elixírov, parfémov či kozmetiky? Takú malú exkurziu do prírodnej výroby esencií z čerstvých kvetov vám teraz sprostredkujeme. Zabudnite na akúkoľvek chémiu, všetko je totiž založené na prírode, čerstvých kvetoch a slnku. Bol to doktor Edward Bach, ktorý v minulom storočí v rastlinách a kvetoch objavil energiu a popísal 38 kvetov s presnými účinkami na ľudský organizmus. A na tie sa teraz zameriame! Esencie sú totiž vyrábané z divo rastúcich kvetov, ktoré sa zbierajú vždy v plnom kvete. Následne sa nechá kvet vylúhovať na slnku v sklenenej nádobe s čírou vodou. Táto fáza trvá približne 3 - 4 hodiny, potom sa z nádoby kvety vyjmú a prefiltrovaná tekutina sa ešte konzervuje bio koňakom. Áno, všetko je 100% bio a 100% prírodné - kvety i konzervačná látka, v tomto prípade koňak v bio kvalite. To je kompletný postup spracovania kvetov kvitnúcich v neskorej jari a v lete.

Kvetové esencie je ale možné získať v rovnakej kvalite i z kvetov kvitnúcich v skorej jari, i napriek tomu, že na nich nepôsobil dotyk slnka. Postup je skutočne jednoduchý, zozbierané kvety sa v pramenitej vode pozvoľna povaria asi 30 minút. Potom sa kvety odstránia. Po vychladnutí sa tekutina prefiltruje a následne je opäť konzervovaná bio koňakom. Jednoduché a čisto prírodné - od zberu až po spracovanie.

Aký kvet na aké problémy

Aj keď sa mnoho ľudí môže obávať, že nesprávne zvolí kvetinovú esenciu, je tento strach takmer neopodstatnený. Kvetové esencie fungujú na princípe doplnenia chýbajúceho, vyrovnania tlaku a nájdenia rovnováhy a harmónie (napr. Bio-Bachovky). Môžu teda len doplniť, nikdy človeku však neuberú, nerozhodia ho ani nezneistia. Tieto esencie pomáhajú bojovať s najrôznejšími psychickými problémami, a pretože problém je potrebné riešiť vždy od jeho podstaty - zvnútra, je presne také i ich užívanie. Jednoducho ich len nakvapkáme do nápoja a vypijeme. Obavu nemusia mať ani šoféri, pretože minimálne množstvo alkoholu ihneď vyprchá, najmä v teplom nápoji.

V čom kvetové esencie pomôžu

Základom správneho účinku esencií je zamyslenie sa nad sebou samým, nad našimi obavami, strachmi, i nad tým, čo nás v najbližšej dobe čaká. Všeobecne môžeme povedať, že pomôžu takmer s akýmkoľvek problémom, obavou či strachom, depresiou, vyčerpaním, alebo i s nízkou sebadôverou či pri problémoch s koncentráciou.

Náhodne vyberáme tie najčastejšie obavy

Vaše deti išli prvýkrát do školy alebo škôlky, a vy máte obavu, ako to tam zvládnu, a zároveň, ako to bez nich vydržíte.

Idete na dôležitý pracovný pohovor, skúšku alebo osobné jednanie a bojíte sa trémy a zlého vyjadrovania.

Vrátili ste sa po lete do práce a máte pocit, že ste zahltení prácou a nie je možné ju zvládnuť

Čaká vás dôležitá cesta a strachujete sa o to, aby všetko bolo zariadené, na nič ste nezabudli a nezmeškali ste napríklad lietadlo.

Rozhodli ste sa schudnúť a bojíte sa, že opäť nevydržíte nové stravovacie návyky a jedálniček dodržovať.

Popri užívaniu esencií môžete svoje obavy zvládnuť i vďaka bio vôňam, ktoré taktiež pochádzajú z kvetov. Napríklad vôňa odvahy vám dodá istotu a sebadôveru. Vôňa súladu vás zharmonizuje a doprajete si vďaka nej vnútorný pokoj. Nemali by vám teda chýbať v kabelke predovšetkým pri záťažových situáciach.

Kde sa kvetové esencie vzali

Edward Bach sa stal prvým, kto zistil, že v rastlinách sa skrývajú vibrácie, ktoré zodpovedajú vibráciam ľudskej duše a jej pocitom a emóciam, a teda, že použitie správnych rastlín dokáže navodiť stratenú rovnováhu a pokoj. Jeho skúmanie prírody následne prinieslo objav 38 kvetových esencií, ktoré dokážu dostať psychiku do rovnováhy a tým prispejú i k celkovému zdraviu.