Danko: Je mi veľmi ľúto, že prezident neprejavil empatiu k zamestnancom

Predseda koaličnej SNS Andrej Danko je v šoku z toho, že prezident Andrej Kiska, ktorý pochádza z Vysokých Tatier, vrátil Národnej rade (NR) SR na opätovné prerokovanie rekreačné poukazy. Konštatoval to vo svojej reakcii na rozhodnutie hlavy štátu. Podľa predsedu národniarov ide o nástroj, ktorý môže pomôcť cestovnému ruchu a zlepšiť život zamestnancov.

Prezident svojím vetom nepolemizuje so zavedením rekreačného poukazu, vyčíta mu však diskrimináciu časti zamestnancov. Kiska upozornil, že schválený zákon vytvoril tri rôzne skupiny zamestnancov z pohľadu nároku na príspevok na rekreáciu, a to v závislosti od toho, či v podniku pracujú menej alebo viac ako dva roky a či podnik zamestnáva menej alebo viac ako 50 ľudí. Časť zamestnancov má tak príspevok garantovaný, časť naň vôbec nemá nárok a časť ho môže získať na základe dobrovoľnej iniciatívy zamestnávateľa.

Danko vo svojej reakcii argumentuje, že tento príspevok má byť v tejto chvíli skúšobne povinne zavedený do firiem, ktoré majú viac ako 49 zamestnancov. „Ide o pilotné zavádzanie inštitútu, ktorý sa podobá systému stravných poukážok. V prípade, že sa osvedčí, nie je žiadny problém, aby bol zavedený aj do menších spoločností,“ avizoval.

Vzhľadom na to, že si toto systémové opatrenie vyžaduje určitú administratívnu záťaž, SNS podľa svojho predsedu urobila so zástupcami odborov a zamestnávateľov kompromis. Napriek tomu by sa malo opatrenie dotknúť približne 1,5 milióna ľudí, vrátane zamestnancov štátnej správy.

„Je mi neskutočne ľúto, že prezident SR neprejavil empatiu vo vzťahu k slovenským robotníkom a štátnym zamestnancom. Jediné pozitívum je to, že podpísal aspoň zníženú DPH na ubytovacie služby. Veľmi ťažko sa v koalícii presadzujú nástroje pomoci zamestnancom, veľmi ťažko sa zdvíha ich životný komfort a ich čistá mzda. Toto je jeden z nástrojov, ktorý môže zlepšiť kvalitu pracovno-právneho vzťahu. Veríme, že NR SR tento inštitút opätovne podporí,“ dodal Danko.