OĽaNO: Ústavný súd SR by mal tzv. prílepky k zákonom vyhlásiť za protiústavné

Opozičné hnutie OĽaNO podáva návrh na Ústavný súd SR, aby nepriame novelizácie zákonov cez tzv. prílepky vyhlásil za protiústavné. Obyčajným prekáža, že sa takýmto spôsobom obchádza štandardný legislatívny proces a ide o pokútnu a škodlivú prax.

„Je 11. marec 2014. V NR SR zasadá výbor pre hospodárske záležitosti a rokuje o zákone o podomovom predaji a predaji na diaľku. Poslancovi za Smer-SD Marošovi Kondrótovi sa však zdalo vhodné, aby do tohto zákona vložil nový článok, ktorý so zákonom o podomovom predaji vôbec nesúvisí. Jeho pozmeňujúci návrh mení zákon o investičnej pomoci, a to tak, že projekty s investičnými nákladmi nad 200 miliónov eur nemusí schvaľovať vláda, ale iba minister,“ pripomenula na tlačovej konferencii predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová s tým, že o päť dní neskôr predloží Duslo Šaľa Andreja Babiša svoj investičný zámer na ministerstvo hospodárstva a žiada investičnú pomoc. „Je zrejme jedinou spoločnosťou, ktorá využila pozmeňujúci návrh poslanca Kondróta,“ povedala opozičná poslankyňa.

Podľa jej slov toto je klasický príklad tzv. prílepku, keď sa prilepí k návrhu zákona rozširujúci obsah, ktorý však s pôvodným zákonom nesúvisí a mení niečo úplne iné. „Takéto prílepky spôsobujú chaos v zákonoch a problémy pre ľudí aj pre podnikateľov, ktorí musia vynakladať nemalé prostriedky na to, aby takéto zmätočné novelizovanie zákonov sledovali,“ tvrdí.

Remišová tiež uviedla, že v Českej republike už ústavný súd takúto prax zakázal z viacerých dôvodov. Vyslovil názor, že je to neúcta k občanom, pretože sa obmedzujú základné práva občanov vyjadriť sa k prerokovanému materiálu. „Takisto uviedol, a to sa týka aj Slovenska, že nezákonným spôsobom zákon a ani iný právny predpis nemôže vzniknúť. My máme prílepky vyslovene zakázané v zákone, ale poslanci vládnej koalície zákon neustále porušujú. Len na septembrovej schôdzi boli štyri prílepky,“ pripomenula Remišová.

Koncom predchádzajúceho volebného obdobia zmenil parlament legislatívu tak, že nepriame novely zakázal. „Pri prerokúvaní návrhu zákona nemožno podať návrh, ktorým sa mení alebo dopĺňa iný zákon, ktorý obsahovo nesúvisí s prerokúvaným návrhom zákona,“ uvádza sa v texte. Ak by však takáto situácia nastala, predsedajúci schôdze nedá o návrhu hlasovať. Autor návrhu však môže vyjadriť námietku, o ktorej rozhodne plénum. Ak mu dá väčšina za pravdu, nepriama novela bude.

Nepriame novely využívali v rôznej miere všetky doterajšie vládne koalície, opoziční poslanci takýto postup vždy kritizovali. Jeden z prípadov v minulosti bol, keď vtedajší poslanci Smeru-SD Anton Martvoň a Otto Brixi zasiahli proti 'šmejdom' cez novelu zákona o hospodárskej mobilizácii. Za vlády Ivety Radičovej chcel zase vtedy koaličný Most-Híd cez zákon o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve riešiť otázku nových drog predávaných formou suvenírov v tzv. crazy shopoch.