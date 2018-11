Orbán: Chybou EPP bolo, že sa nepodarilo udržať Britov v EÚ a migrantov mimo EÚ

Európska ľudová strana (EPP/EĽS) ešte nie je úplne pripravená na víťazstvo v budúcoročných voľbách do Európskeho parlamentu (EP), ale už je na dobrej ceste k nemu. V pravidelnom piatkovom rozhovore pre verejnoprávnu rozhlasovú stanicu Kossuth Rádió to povedal v reakcii na helsinský zjazd EPP predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, ktorý ale do radov európskych ľudovcov adresoval aj výčitku: "Nedokázali sme udržať Britov v Únii a migrantov mimo nej!"

K voľbám zjazdu na post volebného lídra pre voľby do EP a na predsedu budúcej Európskej komisie maďarský ministerský predseda povedal, že boli dvaja kandidáti: „Jedným bol kandidát, ktorý extrémnym a liberálnym spôsobom podporuje prisťahovalectvo (fínsky expremiér a súčasný podpredseda Európskej investičnej banky Alexander Stubb), a druhým bavorský kresťanský demokrat (nemecký europoslanec Manfred Weber),“ podotkol Orbán.

Premiér pripomenul, že Weber podporil Fidesz v aprílových maďarských parlamentných voľbách. „Teraz, keď potreboval pomoc on, bolo slušné ho podporiť,“ dodal Orbán.

K pripravovanému paktu Organizácie spojených národov (OSN) o migrácii, od ktorého Maďarsko odstúpilo medzi prvými krajinami, maďarský premiér poznamenal, že zmluvy podobné uvedenému paktu sľubujú najchudobnejším ľuďom planéty, že existujú krajiny, kde ich očakávajú, preto treba takéto dokumenty odmietnuť. „Treba dať migrantom jasne najavo, aby sem neprichádzali,“ vyhlásil Orbán.