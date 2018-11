Zásady správneho recyklovania a 3 najväčšie chyby, ktorých sa pri tom dopúšťame

Recyklovanie odpadu je síce morálnou zodpovednosťou každého z nás a v dnešných podmienkach sa mu kladie čoraz väčšia dôležitosť, ale len málokto má jasno v tom, kam hodiť napríklad použitý plastový pohár.

Aj keď správne usúdime, že pohárik z automatu zrejme patrí do koša na plasty, len málokto si uvedomí, že nakoniec aj tak skončí na skládke odpadu. Takéto poháre sa väčšinou pokrývajú vodeodolnou vrstvou, ktorá sa ťažko recykluje.

Všetci chceme spraviť niečo prospešné pre planétu, ale svojimi neuváženými rozhodnutiami jej v niektorých prípadoch viac škodíme ako pomáhame. Šéfka odpadového hospodárstva v Západnej Virgínii Erica Deyarmin-Youngová prezradila portálu How Stuff Works tie najčastejšie chyby, akých sa ľudia pri recyklácii dopúšťajú.

1. Nevieme, kam čo hodiť

Smetiari už v košoch určených na recyklovanie našli naozaj všetko: bowlingovú guľu, prenosnú chladničku, žehličku na vlasy, elektronické hračky, gumené koníky, súčiastky áut – jednoducho všetko, na čo si len spomeniete.

„Ľudia si povedia, ‚Neviem, z akého materiálu je táto vec. Možno je z plastu, a možno je v nej kúsok skla. Podľa mňa sa to dá recyklovať, tak to hodím do príslušného koša a smetiari si s tým už poradia.‘ Doslova si želajú, aby sa veci dali recyklovať. Keď takéto predmety prinesú do fabriky na recykláciu, rýchlo ich vytriedime medzi kontaminované výrobky.“

Za kontaminované sa označujú všetky tie smeti, ktoré sa v skutočnosti nedajú recyklovať. Väčšina fabrík sa naraz zameriava na recykláciu plastov, papiera, skla aj kovov. Nevhodné výrobky vytrieďujú stroje a ľudia. Pokiaľ do koša určeného na recyklovanie hodíte napríklad bowlingovú guľu, dosiahnete len to, že sa spomalí proces recyklovania, a guľa skončí tak či tak na smetisku.

2. Špinavé smeti

Aké iné by smeti mali byť, ak nie špinavé? Pravda je taká, že pokiaľ máte dobrý zámer recyklovať, mali by ste sa postarať dokonca aj o čistotu toho, čo vhadzujete do koša.

Fabriky na triedenie odpadu stláčajú recyklovateľný odpad do kociek, ktoré následne predajú spoločnostiam schopným vyrobiť z nich nové produkty. V prípade, že ponúkajú mokrý, mazľavý alebo mastný produkt, nik ho nekúpi, pretože sa ťažko spracúva. Často jediné zhnité jablko dokáže „kontaminovať“ celý smetný kôš.

Najhoršou komoditou v odpadkoch sú tekuté odpadky a jedlo. Ak sa fľaša vody alebo šampónu v koši vyleje, celý odpad z neho skončí jedine na skládke. Ak teda chcete šetriť životné prostredie a čas a energiu pracovníkov v triediacich zariadeniach, každú nádobu, ktorú chcete vyhodiť, predtým vyprázdnite a umyte.

3. Balenie do plastových tašiek

Máte doma mačku? Potom je pre vás zrejme prirodzené, že prázdnu plechovku z mačacieho jedla pred hodením do koša zaviažete do mikroténového vrecka. Podobne nakladáme aj s inými aromatickými a neforemnými výrobkami. Celé, čo tým dosiahnete, je opäť to, že vrecko aj s jeho obsahom odsúdite na večné zatratenie na smetisku.

Ďalšie veci, ktoré pri recyklovaní (ne)robiť