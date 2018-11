Video: Babka to na koncerte poriadne roztočila!

Starší ľudia v sebe často nachádzajú toľko elánu, koľko je ťažké nájsť aj v množstve mladých ľudí. Dvaja novinári z kostarického mesta Puntarenas si to tiež všimli.

Jeden z nich zobral na verejný koncert aj svoju babku. Skupinka síce prišla pracovne, no keď sa z pódia začala ozývať hudba, jej lákavému rytmu nik neodolal – a to ani starká, ktorá to roztočila priamo pod pódiom podujatia. Jej energiu a svižné pohyby by jej mohli závidieť všetky ostatné dievčatá.

S touto paňou by si šiel zatancovať každý