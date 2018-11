Foto: Našli ste si v ústach túto vec? Pozor! Môže ísť o prvý príznak rakoviny!

Rakovina je smrteľné ochorenie, pri ktorom dochádza k nekontrolovateľnému množeniu buniek napádajúcich okolité tkanivá a orgány. Za najväčších prispievateľov k vzniku tohto ochorenia sa považuje fajčenie, nezdravé stravovanie, konzumácia alkoholu, nedostatok pohybu a ďalšie rizikové znaky.

Rakovina ústnej dutiny je zhubné ochorenie niektorej časti ústneho otvoru. Tumor sa môže nachádzať napríklad na povrchu jazyka, na vnútornej strane líca, na podnebí alebo na perách či ďasnách.

Vaše šance na vznik zhubného ochorenia rastú aj v tom prípade, že si v ústach nájdete biele škvrny. Ide o takzvanú leukoplakiu, ktorá sa podľa Britského výskumného ústavu rakoviny klasifikuje ako rizikový príznak rakoviny.

Zdroj: Wikimedia Commons

Hoci biele škvrny samotné nie sú zhubné, veľmi rýchlo sa môžu zmeniť na rakovinu. Pokiaľ si takéto škvrny nájdete kdekoľvek v ústach, čím skôr sa obráťte na svojho všeobecného lekára alebo zubára.

„V prípade, že niektoré z príznakov pretrvávajú dlhšie ako tri týždne, odporúča sa zvážiť návštevu všeobecného lekára alebo zubára,“ informuje britský Národný zdravotný systém.

Leukoplakia zvyčajne nie je bolestivá, a biele škvrny sa nedajú zoškriabať ani nijako inak odstrániť. Majú nepravidelný tvar a môžu byť pretkané červenými fľakmi.

Zdroj: Wikimedia Commons

Riziko vzniku leukoplakie znížite, keď sa vzdáte fajčenia a alkoholu. Okrem leukoplakie sa rakovina ústnej dutiny prejavuje aj týmito príznakmi:

Opuchnuté vredy v ústach, ktoré sa nehoja ani po niekoľkých týždňoch

Bolesť pri prehĺtaní

Zmeny hlasu

Vypadávanie zubov a problémy s ďasnami

Rakovine ústnej dutiny sa dá včas zabrániť pravidelnými návštevami zubnej ambulancie. Preventívna prehliadka u zubára raz do roka by pre vás mala byť samozrejmosťou. V prípade, že sa u vás často vyskytujú zdravotné problémy s ďasnami, k zubárovi by ste mali chodiť častejšie.