Očkovanie je jednou z najúspornejších zdravotných investícií, zhodli sa lekári

Okrem prínosu v podobe ochrany životov a znižovania invalidity očkovanie dokáže zmierniť tlak na zdravotné systémy, a to vďaka menej častým návštevám lekárov a hospitalizáciám.

Na Slovensku je dostupné povinné a nepovinné očkovanie. Povinne sa očkuje proti desiatim chorobám, nepovinne proti ďalším 13 ochoreniam, z toho štyri sú cestovateľské vakcíny. Lekárka pre deti a dorast Marta Špániková z bratislavskej Petržalky pre TASR priblížila, že od roku 1999 až do roku 2009 zaočkovala približne 11.000 detí. „Za celých desať rokov pri 11.000 zaočkovaných deťoch som mala štyri reakcie také, že som naozaj musela rýchlo riešiť to dieťatko,“ priblížila lekárka s tým, že aj v týchto prípadoch sa všetko vyriešilo. „Tie deti sú úplne zdravé. S očkovaním sme pokračovali a žiadne trvalé následky to nemalo,“ dodala.

Väčšina rodičov je podľa Špánikovej zodpovedná a pediatra si vyhľadá ešte pred narodením dieťaťa. Tiež uviedla, že ak si rodičia nechcú dať zaočkovať svoje dieťa, pokladá za svoje právo nahlásiť túto skutočnosť regionálnemu ústavu verejného zdravotníctva, ale, ako dodala, „v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov“. „Takéto dieťa môže mať osobné problémy ako individualita, ako jedinec, ale tiež môže byť v určitom zmysle rizikovým faktorom pre kolektívnu imunitu a pre epidemiologickú situáciu v danej oblasti,“ spresnila. Očkovanie považuje lekárka za najväčší úspech a objav modernej medicíny a imunológie a najefektívnejší spôsob prevencie vzniku a šírenia infekčných ochorení.

Pediatrička tiež pripomenula, že najzraniteľnejšie pri nefungovaní kolektívnej imunity je chronicky choré dieťa, ktoré nemohlo byť očkované. „Je to smutný príbeh, lebo dnes je už medicína na takej úrovni, že už môžeme zachrániť aj deti s vážnymi poruchami imunity, deti choré na leukémiu. Predstavte si, že dieťa, ktoré sa vyliečilo z leukémie, zomrie na osýpky,“ povedala pre TASR.

Špániková ako lekárka z praxe chápe strach rodičov. Ten považuje za „prirodzený“, keďže ide o novú situáciu v starostlivosti o dieťa. Zároveň však nechápe „určité skupiny ľudí šíriace nepodložené informácie a zneisťujúce rodičov“.

Priblížila aj argumenty, s ktorými sa stretla. Spoznala aj tie prípady, keď rodičom „otvorilo oči až to“, keď videli, ako ich „nezaočkované dieťa musí podstúpiť bolestivú, náročnú a drahú liečbu, keď mu hrozili smrť alebo trvalé následky ochorenia“.