Takto by ste mali skladovať potravinársku fóliu, aby sa nelepila a nekrčila

Len málokomu z nás sa darí odliepať potravinársku fóliu z kotúča bez toho, aby sa pri tom nezmenila na lepkavú nočnú moru. Popri tom, ako sa snažíte odstrihnúť kúsok z nej, sa opačný koniec prilepí o niektorú jej ďalšiu časť a vy si znovu pripomeniete, že na túto prácu treba dvoch.

Nemusíte sa báť, nabudúce to zvládnete aj sami! Keďže poznáme pocit porážky na konci duelu s neposlušnou fóliou, rozhodli sme sa vám predstaviť spôsob, pomocou ktorého dosiahnete, aby sa viac nelepila. Všetko pritom záleží od toho, kde ju skladujete.

Ak chcete zabrániť lepeniu potravinárskej fólie pri manipulácii s ňou, musíte zmeniť jej molekulárnu štruktúru. Aby sa vám to podarilo, nemusíte mať hneď diplom z jadrovej fyziky. Stačí, ak fóliu odložíte do mrazničky!

Vďaka chladu z mrazničky potravinárska fólia nebude viac lepkavá, keď s ňou budete pracovať. Pokiaľ ňou plánujete prikryť jedlo, nemusíte sa báť, že to naň bude mať nejaký vplyv. Po dlhšej dobe mimo chladu sa fólia vráti do svojho predošlého stavu a bude opäť lepiť, no vy si ušetríte robotu navyše.