Jakubiskov filmový štáb okradli, polícia po páchateľovi pátra

Filmový štáb Perinbaby, ktorý v súčasnosti natáča pokračovanie tohto filmu na Spiši, v stredu (7. 11.) večer okradli. Producentka a herečka Deana Horváthová-Jakubisková uviedla, že zlodej im vzal z penziónu na Čingove tri ruksaky s rôznym profesionálnym technickým vybavením.

„Vo štvrtok sme nemohli točiť a museli sme objednať nové karty a ďalšie vybavenie, ale neohrozí to existenciu filmu. Nepríjemné je to, že sa dostali k nejakým materiálom z filmu, ktoré sú ale zálohované na iných hard diskoch. Bežnému človeku je to nanič, pretože je to vysoko profesionálna technika. Je mi strašne ľúto, že sa dejú takéto veci, myslím, že to nie je príjemné ani pre nás, ani pre tento región a tých ľudí, ktorí sú radi, že sme tu,“ konštatovala Horváthová-Jakubisková. Celá krádež bola podľa nej veľmi zvláštna a nedá sa jednoznačne povedať, ako sa zlodeji do objektu dostali.

Približne 70-členný štáb býva vo viacerých zariadeniach v okolí. „Keby sa nám náhodou tie veci vrátili, tak vôbec nebudem pátrať po tom, kto ich vrátil, a potešíme sa,“ dodala producentka.

Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Jana Mésarová v tejto súvislosti informovala, že vo večerných hodinách doposiaľ neznámy páchateľ najprv prekonal oplotenie penziónu v oblasti Čingov pri obci Smižany a prešiel na dvor penziónu. „Potom sa vlámal do jednej z izieb, odkiaľ odcudzil rôzne veci, elektroniku a finančnú hotovosť. Krádežou vecí bola škoda predbežne vyčíslená na približne 14.500 eur,“ ozrejmila s tým, že vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi začal trestné stíhanie pre zločin krádeže v súbehu s prečinom porušovania domovej slobody. Polícia po páchateľovi pátra.