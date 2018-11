Foto: Polícia pátra po dvoch dievčatách, ktoré ušli z reedukačného centra

Nikola Mirgová z Huncoviec v okrese Kežmarok vo veku 16 rokov je nezvestná od 5. novembra, keď o 7.30 h ušla z Reedukačného centra sv. Nikolaja v Medzilaborciach, kde mala prechodný pobyt.

„Mala ísť do školy v Medzilaborciach, no neprišla tam, odišla na doposiaľ neznáme miesto, nepodala o sebe žiadnu správu a do miesta prechodného pobytu, reedukačného centra, sa nevrátila,“ uviedla Ligdayová. Nikola je približne 160 centimetrov vysoká, má strednú postavu, dlhšie čierne vlasy a hnedé oči.

Ako ďalej povedala Ligdayová, v rovnakom čase utiekla i 17-ročná Štefánia Cicková z Ružomberka, ktorá taktiež neprišla do školy a nevrátila sa do reedukačného centra, kde mala prechodný pobyt. Štefánia je vysoká približne 162 centimetrov, má strednú postavu, dlhšie čierne vlasy a hnedé oči.

Akékoľvek poznatky k hľadaným osobám je možné oznámiť na oddelení pátrania Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Humennom alebo na čísle 158. Informácie je možné poskytnúť aj prostredníctvom facebokovej stránky Policajného zboru.