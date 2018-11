10 znakov toxického priateľstva, ktoré vám škodí

Prinášame vám najčastejšie príznaky toxického priateľstva. Ak si všimnete, že váš blízky priateľ prejavuje aspoň jednu z týchto vlastností, možno nastal čas popremýšľať nad tým, či s touto osobou chcete komunikovať alebo nie.

1. Necíti radosť, keď sa vám darí

Ak poviete toxickej priateľke o vašom úspechu, jej okamžitou reakciou je, že zmení tému na svoje zlyhania a hovorí veci ako: "Vidíš, ty máš priateľa a ja som sama." Tento typ osoby nevníma dobré veci, ktoré sa dejú vo vašom živote, ale je rád, keď máte ťažkosti.

Negatívna reakcia na vaše úspechy môže spôsobiť pocit viny. Môžete jej ponúknuť pomoc, ale zväčša odmietne, čím sa situácia ešte zhorší.

2. Žiarli, akoby bola váš priateľ

Tento typ osoby neznesie, keď vás vidí s niekym iným, hnevá sa a vyžaduje, aby ste ju pozvali všade. Najhorší scenár nastane, keď sleduje všetky vaše aktivity na sociálnych sieťach a nahnevá ju, keď idete kamkoľvek s ostatnými priateľmi.

Môžete sa snažiť takéhoto priateľa poučiť, aby pochopil, že sa mýli. Ale podľa psychológov je tento typ priateľstva odsúdený na zánik. Často budete mať problémy a hádky a bude len otázka času, kedy sa vaše priateľstvo rozpadne.

3. Po rozhovore s ňou sa cítite vyčerpane

Často si nevšímame, že po rozhovore s priateľom sa cítime unavene, alebo dokonca dostaneme bolesť hlavy. Psychologička Susan Heitler si myslí, že dôvody sú psychosomatické. Je to preto, že všetky telesné systémy sú prepojené a emocionálne nepohodlie nám spôsobuje fyzickú bolesť.

Ak si všimnete, že sa po rozprávaní s priateľom cítite zle, skúste si spomenúť, či sa to už stalo niekedy predtým. Ak áno, možno by ste s touto osobou mali na nejaký čas prestať komunikovať.

4. Niekedy máte pocit, že chcete niečo zatajiť

Predchádzajúce negatívne skúsenosti alebo nejaké iné nejasné pocity môžu spôsobiť, že nechcete povedať svojmu priateľovi o určitých veciach, hoci ste s ním predtým všetko zdieľali.

Ak prestanete hovoriť svojmu priateľovi o svojich pocitoch, problémoch a osobných udalostiach, čoskoro si uvedomíte, že sa nemáte o čom rozprávať.

5. Volá vám kedykoľvek počas dňa a žiada vás, aby ste ho vypočuli

Sú chvíle, kedy vás priateľ potrebuje viac, ako inokedy. Ale toxický priateľ to často zneužíva. Volá vám neskoro v noci a urazí sa, ak mu poviete nie. Podpora je naozaj dôležitá, ale nemali by ste kamarátom slúžiť ako psychoterapeut alebo vankúš, do ktorého sa vyplačú.

Nedávajte tomuto správaniu stále zelenú. Táto osoba vám bude volať častejšie a jej príbehy budú trvať ešte dlhšie.

6. Je príliš dramatická a hovorí len o svojich vlastných problémoch

Vždy hovorí o tom, aký je jej život zlý. Táto osoba sa vyžíva v bolesti, ktorú vo vnútri cíti. Podľa psychológov sú časté urážanie a sledovanie iba negatívnych stránok života príznaky neurózy.

Na toto správanie si dávajte pozor, pretože sa takto môžete naučiť vnímať len tie zlé veci a ignorovať dobré.

7. Pokúša sa byť vo všetkom lepšia ako vy, čím z vašeho priateľstva robí súťaž

Hneď ako poviete, že sa vám v niečom darí, váš priateľ vždy dokáže mať lepšiu novinku ako vy.

Toto neustále pretekanie, kedy niekto vždy vyhrá a niekto prehrá, nikdy neumožňuje obom mať pocit, že ste si rovní.

8. Zneužíva vás

Ak vás pravidelne žiada, aby ste ju odviezli, požičali jej peniaze, alebo postrážili psa, je to naozaj zlé znamenie. Takí ľudia vidia ostatných len ako prostriedok na dosiahnutie svojich vlastných cieľov.

Čím viac pomáhate, tým častejšie od vás žiada pomoc. Aby ste tomu zabránili, naučte sa povedať nie.

9. Dáva vám zjavne nesprávne rady

"Nechaj ho! Nepotrebuješ ho!", to je spôsob, akým toxická osoba reaguje, keď sa rozhodnete povedať jej o malom probléme so svojím priateľom.

Jedného dňa jej rada príde v naozaj zlom okamihu, napríklad keď vás premôžu emócie, a veľmi to oľutujete.

10. Opustí vás, akonáhle má nového priateľa

Vaša kamarátka zabudne na všetkých, akonáhle si nájde nového priateľa. Nedvíha telefón, neodpovedá na správy a vždy si nájde výhovorky, aby sa s vami nestretla. Ale potom, čo sa rozíde s priateľom, vám volá a povie vám dlhý, nudný príbeh o svojej neúspešnej láske.

Ak sa s ňou pokúsite nadviazať priamy rozhovor, pravdepodobne si bude myslieť, že žiarlite. Jediná vec, ktorú môžete v tejto situácii urobiť, je čakať, ale vaša trpezlivosť by mala byť obmedzená.

Už ste niekedy mali takýchto priateľov? Podeľte sa o svoje skúsenosti v komentároch.