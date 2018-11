OĽANO vyzýva Lajčáka na zapojenie Slovenska do úsilia o záchranu Asie Bibi

Slovenská republika by mala zaintervenovať v prípade pakistanskej kresťanky Asie Bibi, apelovať na to, aby mohla vycestovať z Pakistanu a na Slovensku sa uchádzať o azyl. Myslí si to predsedníčka Výboru Národnej rady SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Anna Verešová (OĽaNO), ktorá na iniciatívu vyzvala ministra zahraničných vecí SR Miroslava Lajčáka (nominant Smeru-SD).

Podľa Verešovej by prípad pakistanskej kresťanky, ktorá bola dlhé roky väznená pre svoju vieru a naďalej je i so svojou rodinou v ohrození života, nemal nechať slovenskú verejnosť ani predstaviteľov štátu ľahostajnými. „Angažovanie sa v prípade Asie Bibi by malo byť prvým výrazným krokom SR týmto smerom. Touto cestou by som Vás rada vyzvala, aby ste využili svoje kompetencie a apelovali na zapojenie SR do úsilia medzinárodného spoločenstva o záchranu Asie Bibi,“ napísala Verešová v liste šéfovi slovenskej diplomacie.

Kresťanka prepustená z väzenia je stále v Pakistane

Pakistanskú kresťanku Ásiju Nórínovú, ktorá strávila osem rokov v cele smrti za bohorúhačstvo, no najvyšší súd ju minulý týždeň zbavil viny, prepustili z väzenia. Avšak stále sa nachádza v Pakistane, na neznámom mieste, keďže jej zbavenie viny vyvolalo protesty radikálnych islamistov. Informácie poskytol tlačovej agentúre AFP pakistanský predstaviteľ.

Zároveň pribúdajú výzvy, aby 47-ročnej Pakistanke, známejšej pod menom Ásijá bíbí, ponúkli azyl.

Rozsudok nad kresťankou Nórínovou zvrátil najvyšší súd krajiny minulý týždeň v stredu, ale zostala vo väzení, pretože vláda vyjednávala z radikálnymi moslimami, ktorí blokovali veľké mestá a požadovali jej okamžitú popravu.

Fundamentalistické strany už skôr oznámili, že v priebehu štvrtka vyjdú do ulíc mesta Karáči na protest proti jej zbaveniu viny, a obrovské počty demonštrantov sa očakávajú najmä teraz po správach o jej prepustení z väzenia.

„Prepustili ju,“ napísal právnik Sajf al-Mulúk v esemeske agentúre AFP. „Informovali ma, že je v lietadle, ale nikto nevie, kde pristane,“ dodal.

Vláda po protestoch dosiahla s islamistami dohodu, že uvalí na Nórínovú cestovný zákaz, a tiež im prisľúbila, že nebude namietať voči ich snahám o napadnutie oslobodzujúceho verdiktu.

Hovorca pakistanského ministerstva zahraničných vecí Muhammad Fajsal vo štvrtok poprel správy médií, že Nórínová odišla z krajiny, a zdôraznil: „Je v Pakistane.“

Zdroje z tajnej služby takisto agentúre AFP uviedli, že neopustila Pakistan.

Príkaz na prepustenie prišiel v stredu do väznice v stredopakistanskom meste Multán, kde ženu zadržiavali, informoval predstaviteľ väzenského zariadenia.

„Ásijá bíbí vyšla z väznice a prepravili ju na bezpečné miesto!“ napísal na Twitteri predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani.

Ďalší predstaviteľ civilného letectva v Multáne uviedol, že v meste pristálo malé lietadlo „s niekoľkými cudzincami a niekoľkými Pakistancami“ na palube, aby odviezli Ásiju bíbí.

Jej prípad zdôraznil hlboké názorové rozdiely medzi tradicionalistami a modernistami v oddanej moslimskej krajine.

Rozsudok nad Ásijou bíbí sa týkal incidentu z roku 2009, keď ju pri práci na poli požiadali, aby doniesla nádobu s vodou. Moslimské robotníčky na poli namietali proti tomu, aby sa ako nemoslimka dotkla nádoby, a následne údajne prepukla bitka.

Miestny imám potom tvrdil, že Ásijá urazila proroka Mohameda.

Bíbí neustále tieto obvinenia popierala a proti jej trestnému stíhaniu sa postavili medzinárodné organizácie na ochranu ľudských práv, politici aj náboženskí predstavitelia.

Pápež Benedikt XVI. vyzval v roku 2010 na jej prepustenie, pričom jeho nástupca pápež František sa v roku 2015 stretol s jej dcérou.

Manžel Pakistanky, Ášik Masíh, požiadal Britániu alebo USA, aby udelili jeho rodine azyl, a pomoc ponúklo niekoľko vlád vrátane talianskej a francúzskej.

Jej právnik ušiel v sobotu 3. novembra do Holandska, keďže sa mu v Pakistane vyhrážali smrťou.

Taliansky minister vnútra Matteo Salvini na Twitteri napísal: „Urobím všetko, čo je v ľudských silách, aby som tejto žene zaistil budúcnosť.“