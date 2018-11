Video: Muž zastavil priateľku počas maratónu. Pre jeho konanie mnohí nemali pochopenie

Muž v tomto videu prerušil svoju priateľku uprostred jej prvého maratónu, aby ju požiadal o ruku. Zábery však mnohých diskutujúcich na sociálnych sieťach nahnevali. Kaitlyn Curranová práve bežala maratón v New Yorku, keď si ju na 16. míli privolal jej priateľ Dennis Galvin.

Keď Curranová pribehla, aby ho pozdravila, Galvin sa rozhodol kľaknúť na koleno a požiadať ju o ruku. Galvinov bratranec povedal CBS News, že Curranová "trochu plakala, povedala áno, objala ho a potom povedala: "OK, musím ísť dokončiť svoj beh".

Svedkovia okolo páru boli veselí a scénku nahrali na mobily, no diskutujúci na internete mali iný názor. Niektorí sa pýtali, prečo Galvin nemohol počkať, kým jeho priateľka prebehne cieľovou čiarou, namiesto toho, aby ovplyvnil jej čas tým, že ju zastavil uprostred maratónu. Iným však prišlo gesto romantické aj napriek zvláštnemu načasovaniu.

Video: Tento muž proste nemohol počkať do konca maratónu

SHE SAID YES: A woman who was running in Sunday’s New York City Marathon was at mile 16 when her longtime boyfriend hopped over the barrier and dropped to one knee. She ended the day with a medal around her neck and a ring on her finger. https://t.co/8xbZ6P24RM pic.twitter.com/YizdEJYOhc