Mika vyzýva voličov Mrvu, aby ho vo voľbách podporili

Mika to oznámil na stredajšom mimoriadnom brífingu. Svoj krok odôvodnil "minimálnymi šancami" Mrvu v boji o kreslo bratislavského primátora a potrebou spojiť v hlavnom meste sily.

Mika uviedol, že spomedzi ostatných kandidátov na primátora Bratislavy mal s Mrvom v rámci predvolebných diskusií najmenej konfrontácií. „Dokonca sme si v mnohých veciach rozumeli, ale jeho šance sú minimálne. Spolupráca je to hlavné, čo Bratislava potrebuje. Preto vyzývam voličov Jána Mrvu, aby ma podporili v základnej misii, a to získať pre všetkých veľký priestor na spoluprácu,“ vyhlásil Mika.

Svoj krok nevníma ako predvolebný ťah, ale ako boj o dôveru. „Prirodzene vychádzam z toho, aké máme šance. Sme pár hodín pred moratóriom a je logické, že nechceme aby prepadli hlasy,“ podotkol nezávislý kandidát. V utorok (6.11.) pritom pre TASR potvrdili dva od seba nezávislé zdroje, a to aj z prostredia opozície, že existujú snahy o to, aby Mrva odstúpil v prospech Miku. Mrva pre TASR vyhlásil, že sa nechystá odstúpiť v niečí prospech, lebo by sklamal veľa ľudí a voľby chce vyhrať. Hnutie OĽaNO sa postavilo za Mrvu a vyhlásilo, že nerokuje o tom, aby sa ich podporovaný kandidát vzdal v prospech Miku. „Rokovanie žiadne neprebiehalo. Atmosféra, ktorá je v rámci politických strán a hnutí, výsledky a trendy, ktoré ukazujú šance jednotlivých kandidátov, však dávajú priestor na takéto diskusie. Ja som sa ich ale nezúčastnil,“ uviedol v stredu Mika.

Primátorom hlavného mesta chce byť deväť mužov a jedna žena. Je medzi nimi súčasný primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal, ktorý kandiduje ako nezávislý. Nezávislými kandidátmi sú aj manažér a bývalý generálny riaditeľ RTVS Václav Mika, autor i organizátor Korunovačných slávností v Bratislave Miroslav Vetrík a súčasná viceprimátorka hlavného mesta Iveta Plšeková.

Na bratislavského primátora kandiduje aj architekt a hudobník Matúš Vallo, ktorý má podporu mimoparlamentných zoskupení Spolu – občianska demokracia a Progresívne Slovensko, advokát Jaroslav Brada – kandidát Strany moderného Slovenska, ekonóm a predseda mimoparlamentnej strany NAJ Viktor Béreš, ktorého podporuje NAJ a Strana mladých ľudí.

Jediným spoločným kandidátom opozície OĽaNO, SaS, Sme rodina, KDH, OKS, Nova, Zmena zdola na primátora Bratislavy je súčasný starosta Vajnôr Ján Mrva. S podporou Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku kandiduje na šéfa bratislavskej samosprávy tiež odborný pracovník Andrej Trnovec a s podporou Slovenskej národnej jednoty - strany vlastencov právnik Roman Ruhig.