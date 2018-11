OĽaNO opäť vyzýva Fica, aby sa odsťahoval z bytu, nevylučuje ďalšie protesty

Povedali to predstavitelia hnutia v reakcii na vynesenie rozsudku nad podnikateľom Ladislavom Bašternákom Líder OĽaNO Igor Matovič nevylučuje, že znovu zorganizujú demonštrácie pred bytovým komplexom.

„Robert Fico, nebuďte zbabelec, buď povedzte, že je to váš byt, ktorý ste vyplatili alebo sa odtiaľ odsťahujte a nerobte hanbu. Je to pľuvanec do očí každého jedného platiteľa daní,“ apeloval Matovič. Zároveň zopakoval svoju výzvu, že v prípade, ak má Fico finančný problém, nájom nového bývania mu zaplatí.

Predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová upozornila na problémy spojené s touto kauzou. „Nefunguje výkon spravodlivosti a práva pre ľudí, ktorí sú spojení s politickými špičkami. Na túto kauzu neupozornili ani kontrolné inštitúcie, ani polícia, ani finančná správa, museli na ňu upozorniť médiá a opozícia,“ uviedla.

Obyčajní tiež poukázali na nedostatočnú aktivitu orgánov činných v trestnom konanní „Podnikateľ Ladislav Bašternák mal dostatok času na prepísanie majetku, ten zvyšný mu nebol ani zaistený, ani zhabaný,“ uviedla Remišová. Zodpovedné orgány by podľa Matoviča mali voči rozsudku protestovať, trest považuje za neadekvátny.

Poslanci v tejto súvislosti smerujú výzvu aj na premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD). „Vyzývame Petra Pellegriniho, aby okamžite urobil poriadok s poslancom Ficom a aby prestal poškodzovať národné záujmy Slovenska a obraz Slovenska doma i v zahraničí,“ povedala Remišová.

Matovič dodal, že ak Fico neoznámi jednoznačný termín, dokedy sa z bytu odsťahuje, naplánujú na 17. novembra protest pred bytovým komplexom Bonaparte.

Okresný súd Bratislava II v stredu rozhodol, že Ladislav Bašternák je vinný zo spáchania zločinu neodvedenia dane a poistného, za čo dostal nepodmienečný päťročný trest odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia. Previnil sa uplatnením neoprávnenej vratky DPH voči svojej spoločnosti BL - 202 vo výške takmer dvoch miliónov eur. Podnikateľ sa voči rozsudku odvolal, jeho advokát žiada podmienečný trest.