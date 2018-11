Zjesť, či nezjesť? Ako správne narábať s potravinami?

Dátum minimálnej trvanlivosti a Spotrebujte do. Ako sa v tom vyznať? Aby sme zabránili plytvaniu potravinami a ušetrili peniaze, je potrebné správne pochopiť rozdiel medzi týmito dvoma výrazmi. Až 50 % požívateľných a zdravotne nezávadných potravín sa každoročne vyhodí v reštauráciách, domácnostiach, supermarketoch a pozdĺž potravinového reťazca, pričom až dve tretiny z toho sú stále požívateľné. S dátumami minimálnej trvanlivosti a spotreby sa stretávame každý deň, no nie každý rozumie, čo presne predstavujú. Niektorí ľudia si myslia, že ide o to isté, čo však nie je pravda.

Ako sa teda správne zachovať?

„Medzi dátumom minimálnej trvanlivosti a dátumom spotreby existujú rozdiely, ktoré verejnosť často nevníma. Skonzumovanie potraviny po uplynutí dátumu spotreby predstavuje pre ľudí určité zdravotné riziko. Ale pri dátume minimálnej trvanlivosti ide najmä o trvanlivé potraviny ako cestoviny či ryžu, ktoré majú dobu minimálnej trvanlivosti aj niekoľko mesiacov alebo rokov. Pri nich teda neplatí, že v prvých dňoch po jej uplynutí sú už nepožívateľné. Potraviny končia v koši často z dôvodu neistoty samotného spotrebiteľa,“ uvádza Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska.

Vysvetlime si teda rozdiely v týchto dvoch výrazoch.

Dátum minimálnej trvanlivosti potraviny je dátum, do ktorého si potravina pri správnom skladovaní uchováva svoje špecifické vlastnosti. Dátum možno uvádzať za týmito slovami označením dátumu alebo s odkazom na miesto, kde sa dátum nachádza. Dátum minimálnej trvanlivosti sa označuje uvedením dňa, mesiaca a roka v uvedenom poradí a v nekódovanej forme. Potraviny označené dátumom minimálnej trvanlivosti sú pri dodržaní podmienok ich skladovania zdravotne bezpečné a chuťovo bezchybné, a to aj tri mesiace po uplynutí dátumu ich trvanlivosti. Pri dátume minimálnej trvanlivosti výrobca garantuje do daného dátumu udržanie textúry a chuti potraviny, avšak ani po uplynutí nehrozí konzumentovi zdravotné riziko. Inými slovami, aj po skončení dátumu minimálnej potraviny sa bavíme o stále jedlej potravine, hoci nie tak kvalitnej, ako keď je čerstvá. Skôr ako sa rozhodnete potravinu po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti vyhodiť, skontrolujte neporušenosť jej obalu, a predovšetkým či potravina stále ešte vyzerá a vonia dobre. Ak už ste potravinu s týmto označením otvorili, riaďte sa pokynmi výrobcu, napríklad „Po otvorení spotrebujte do troch dní“.

Dátumom spotreby sa označuje potravina, ktorá z mikrobiologického hľadiska podlieha rýchlej skaze, čo môže po konzumácií spôsobovať určité zdravotné ohrozenie. Dátum spotreby potraviny sa uvádza slovami: „spotrebujte do“ s uvedením dátumu alebo odkazu na príslušné miesto obalu, na ktorom je dátum uvedený. Pri dátume spotreby sa už bavíme o rýchlo sa kaziacich potravinách. Ak ste už potravinu otvorili, riaďte sa odporúčaniami výrobcu ako napríklad „Po otvorení spotrebujte do troch dní“. Majte na pamäti, že potravina by mala byť skonzumovaná pred uplynutím dátumu „Spotrebujte do“.

„Ak aj v obchode narazíte na zlacnenú potravinu, blížiacu sa ku koncu dátumu spotreby, nemusíte sa jej hneď vyhnúť, alebo sa jej báť. Treba si dôsledne prečítať informáciu na obale. Pri určitých výrobkoch totiž môžete predĺžiť ich použiteľnosť na dobu presahujúcu dátum „spotrebujte do“, ak ich zmrazíte,“ dodáva Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska.

Čo je teda dôležité, na čo nezabúdať!

Dátum minimálnej trvanlivosti uvádza dátum, dokedy si potravina uchová svoju predpokladanú kvalitu. Potravina je ešte stále bezpečná na konzumovanie po uvedenom dni „dátumu minimálnej trvanlivosti“ za predpokladu, že sú dodržiavané návody na skladovanie a balenie nie je poškodené, ale mohla by stratiť svoju chuť a textúru. Údaje „dátum minimálnej trvanlivosti“ sú uvedené na širokej škále mrazených, sušených (cestoviny, ryža), konzervovaných a iných potravinách (rastlinný olej, čokoláda atď.).

Pojem Spotrebujte do uvádza dátum, dokedy je možné potravinu bezpečne konzumovať. Nekonzumujte žiadnu potravinu po uplynutí dátumu „spotrebujte do“. Dátumy „spotrebujte do“ sú uvedené na potravinách podliehajúcich rýchlej skaze z mikrobiologického hľadiska, ako sú čerstvé ryby, čerstvé mleté mäso, atď.

Dodržiavajte pokyny na skladovanie, ako sú „uchovávajte pri teplote 2-4 stupne C“. Pri potravinách označených „spotrebujte do“ musia byť vždy uvedené podmienky skladovania. V prípade nedodržania správneho skladovania sa potravina rýchlejšie skazí a vy môžete riskovať otravu z potraviny.

Zistite viac o znížení plytvania s potravinami na stránke Európskej komisie.