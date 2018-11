Video: Vodičke nefungoval diaľkový ovládač. Pozrite, ako naň reagovalo auto!

Vodička prišla do servisu s obyčajným problémom s nefunkčným diaľkovým ovládačom. Auto sa podľa jej slov nedalo odomknúť, a tak jej servisný pracovník vymenil batérie.

Hneď ako sa spoločne pokúsili vyskúšať kľúč s novými batériami, prišli na to, že chyba bude asi niekde inde. Po manuálnom vsunutí kľúča do zámku sa dvere na aute síce zamkli, no pri ich odomykaní zároveň začal štartovať motor. Vyzerá to tak, že kdesi v útrobách auta alebo kľúča musí byť nesprávne prepojený kábel.

Ako odomknúť takéto auto?