Divný sliz na sprchovej hlavici: Toto sa v ňom nachádza a takto s ním zatočíte

Považujete sprchu za pohodlný relaxačný zážitok schopný napraviť každú nedokonalosť, ktorú ste počas dňa zažili? Nová štúdia vám dožičí studenú sprchu, ktorá vám nebude príjemná.

Sprchovanie naše telo síce zbaví potu a špiny, ale kvôli teplému a vlhkému prostrediu v kúpeľni po čase dochádza k zaneseniu sprchovej hlavice čímsi, čo sa podobá na sliz. Ide o takzvaný biofilm, ktorého zloženie sa rozhodli analyzovať výskumníci z univerzity v coloradskom meste Boulder. Zozbierali pritom vzorky z 656 európskych a amerických domácností.

V nechutnom slize sa objavilo množstvo baktérií. Väčšinu z nich považujeme za neškodné, no pri netuberkulóznych mykobaktériách (NTM) sa to už povedať nedá. Tento druh baktérií sa najčastejšie vyskytuje v oblasti južnej Kalifornie, Floridy a New Yorku, kde častejšie diagnostikujú netuberkulózne pľúcne ochorenia. Tento fakt vedie vedcov k presvedčeniu, že hlavným pôvodcom nákazy sú práve nečisté sprchové hlavice.

Netberkulózne mykobaktérie – ako sa prejavuje nakazenie?

Pri kontakte s NTM sa nakazia len niektorí jedinci. Vo väčšom riziku sú ľudia s oslabeným imunitným systémom, starší ľudia a ľudia s oslabeným zdravím pľúc.

Nákaza sa typicky prejavuje vykašliavaním krvi, dýchavičnosťou, neutíchajúcim kašľom, zamdlievaním a horúčkou. Infekcia sa zvyčajne lieči pomocou antibiotík.

NTM sa podľa výskumu najčastejšie vyskytujú na kovových sprchových hlaviciach. Keďže sú odolné voči chlóru, dobre sa im darí hlavne vo verejných vodovodoch.

„V sprchovacích hlaviciach sa nachádza celý mikrobiálny svet, ktorý môže putovať na náš organizmus zakaždým, keď sa sprchujeme. Väčšina z týchto mikróbov nepredstavuje zdravotné riziko, ale niektoré áno, a takýto druh výskumu nám pomáha zistiť, ako vieme svojpomocne zmeniť konzistenciu týchto mikrobiálnych komunít – od zmeny spôsobu čistenia vody po zmenu materiálov využívaných pri budovaní potrubí,“

uvádza spoluautor Noah Fierer.

Čo to pre vás znamená? Rozhodne nie to, že by ste sa mali prestať sprchovať. Namiesto toho radšej pouvažujte nad pravidelným čistením sprchovacej hlavice. Môžete pri tom napríklad využiť všestranný ocot, ktorý spoľahlivo zabije aj tie najodolnejšie baktérie.