Za vynášanie nepoužitých hlasovacích lístkov môže dostať volič pokutu 33 eur

Nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky musí volič odložiť do schránky, ktorá je na to určená. Inak sa dopustí priestupku, za ktorý dostane pokutu 33 eur. Upozorňuje na to ministerstvo vnútra.

Predtým, než voliči odovzdajú hlas preferovaným kandidátom na poslancov, mali by si pozorne prečítať hlasovací lístok. Bude na ňom totiž uvedený maximálny počet poslancov, koľkých môžu vo svojom obvode voliť. V prípade starostu či primátora vyberajú len jedného kandidáta. Hlas volič odovzdá tak, že zakrúžkuje číslo vybraného kandidáta.