Takáto je budúcnosť toaliet podľa Billa Gatesa

Americký miliardár a filantrop Bill Gates otvoril v utorok v čínskom Pekingu fórum o budúcnosti toaliet Reinvented Toilet Expo. Na pódiu mal v tej chvíli so sebou nádobu s ľudskými výkalmi, poznamenala agentúra AP.

Bývalý šéf počítačového gigantu Microsoft uviedol, že technológie vystavované na tomto trojdňovom fóre predstavujú najväčší pokrok, čo sa týka hygienických zariadení, za takmer 200 rokov.

There are few things I love talking about more than toilets. pic.twitter.com/rQdY3ZiIpC