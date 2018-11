Hrnko: Poslanci by sa nemali zaoberať ničotnými vecami

Poslanci by sa nemali zaoberať ničotnými vecami. Povedal to v utorok Anton Hrnko (SNS) v reakcii na to, že opozícia chcela na schôdzi odvolávať predsedu parlamentu Andreja Danka (SNS). Dodal, že keď príde čas, Danko prácu zverejní. Dušan Jarjabek (Smer-SD) si myslí, že politika by nemala vstupovať na akademickú pôdu. Danko už medzičasom na utorkovej tlačovej konferencii oznámil, že svoju rigoróznu prácu dá k dispozícii.

Hrnko vyhlásil, že téma zverejnenia rigoróznej práce nie je tak závažná, aby bola predmetom rokovania parlamentu. „Keď niekto manipuluje s pozemkami, keď niekto neplatí dane, podvádza, to sú iné veci. Z toho hľadiska túto tému, ktorú dnes priniesla opozícia považujem za ničotnú, ktorá nestojí za to, aby sa nejakým spôsobom o tom rozprávalo,“ uviedol Hrnko. Andrej Danko poslancom strany podľa Hrnka povedal, že keď príde čas, prácu zverejní.

Jarjabek si myslí, že touto témou by sa mala zaoberať dotknutá vysoká škola. „Univerzity majú určitú akademickú pôdu, ktorá je zázračná tým, že je tam istá sloboda. Akonáhle do toho vstúpi ktokoľvek z parlamentu a bude nebodaj k tomu prijímať nejaké uznesenie, už sa tá politika dostáva na akademickú pôdu. Ja si myslím, že malo by byť v záujme tej vysokej školy, aby tieto veci riešila,“ uviedol s tým, že ide v diskusii na túto tému ide aj o znehodnocovanie tých, ktorí prácu hodnotili.

Tretia koaličná strana Most-Híd takisto podporila Andreja Danka, za program schôdze jej poslanci nehlasovali. „Mimoriadna schôdza NR SR by v tejto veci nepriniesla žiadne nové informácie, preto sa poslanci Mosta-Híd pri hlasovaní o jej programe zdržali,“ informovala hovorkyňa strany Klára Debnár.

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko nečelil opozičnému pokusu o odvolanie z funkcie. Za program mimoriadnej schôdze v utorok zahlasovalo len 64 poslancov zo 139 prítomných. Opozícia chcela Danka odvolať najmä pre kauzu jeho rigoróznej práce.