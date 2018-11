Danko nebude čeliť odvolávaniu v parlamente

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) nebude čeliť opozičnému pokusu o odvolanie z funkcie. Za program mimoriadnej schôdze totiž v utorok zahlasovalo len 64 poslancov zo 139 prítomných.

Schválenie programu nepodporil nikto z koalície. Proti boli poslanci Smer-SD a SNS, väčšina členov Mosta-Híd sa zdržala. Proti boli aj nezaradení Peter Marček, Martina Šimkovičová a Rastislav Holúbek. Za program rokovania hlasovali poslanci SaS, OĽaNO, Sme rodina, ĽSNS aj zvyšní nezaradení.

Danko mal čeliť odvolávaniu, lebo nevyhovel apelu SaS, aby do týždňa zverejnil svoju rigoróznu prácu, vďaka ktorej získal v roku 2000 titul JUDr. Podpredsedníčka NR SR Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) videla aj iný dôvod na odvolanie. Podľa nej sú to Dankove proruské ambície, ktoré sú v príkrom rozpore so zahraničnou politikou Slovenska. „Zároveň sa prihlásil k orbánovskej politike a volá po centralizácii moci. To je neprípustné,“ povedala Ďuriš Nicholsonová. Ďalšou príčinou, pre ktorú mal byť Danko odvolávaný, je, že šéf SNS podľa opozície účelovo bráni prijatiu Bezpečnostnej stratégie SR a Obrannej a Vojenskej stratégie SR v parlamente.

Šéf parlamentu v reakcii uviedol, že rozčúlenie nie je program. „A na ich výčitky ohľadom mojich zahraničných ciest zasa dodávam, že do Ruska budem chodiť, aj keby celá opozícia skočila do Dunaja,“ odkázal.