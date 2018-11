9 vecí, ktorými by ste nikdy nemali liečiť vyrážky + 2 lieky, ktoré naozaj pomôžu

Objavila sa vám na tvári vyrážka, a ani tento raz neviete, čo s tým? Väčšina z nás v takýchto prípadoch uprednostňuje babské recepty, ku ktorým si ľahko získame prístup prostredníctvom internetu.

V online svete sa nám ponúka hneď niekoľko možností, ako vyliečiť akné: čajovníkový olej, zubná pasta, jablčný ocot, citrónová šťava – všetky sľubujú čistú pokožku jedným šmahom ruky, no len máloktoré z nich sú skutočne osožné.

INSIDER sa opýtal dermatológov na produkty, ktoré rozhodne nepatria na podráždenú pokožku, a na ich odporúčania, ako bezpečne liečiť problémy s akné.

1. Ruky a prsty

Zlatým pravidlom dermatologičky Charlotte Birnbaumovej je nedotýkať sa vyrážky rukami. „Nevytláčajte vyrážky ani sa ich nedotýkajte. Môžete svoj stav len zhoršiť, pretože baktérie sa tak dostávajú hlbšie pod povrch pokožky. Pri takomto zásahu môžete neskôr doplatiť na jazvy, ktoré sa náročne odstraňujú.“

2. Esenciálne oleje

Síce je možné, že esenciálne oleje vám pomôžu pri iných problémoch, na pleť rozhodne neplatia. Dermatológovia upozorňujú, že jediné, čo na pokožke dokážu, je upchať póry a prípadne vyvolať alergickú reakciu. Ani obľúbený čajovníkový olej vám akné nevylieči.

3. Zubná pasta

Jeden z najstarších trikov pri liečbe vyrážok hovorí, že si na ne stačí aplikovať zubnú pastu, a do ďalšieho dňa zmiznú. „Zubná pasta môže spôsobiť podráždenie a alergickú reakciu,“ uvádza veci na pravú mieru dermatologička Susan Bardová. Namiesto toho by ste sa podľa nej mali spoľahnúť na prípravky, ktoré sú na to určené a dostať ich aj v drogérii.

4. Produkty vychválené v reklamách

Hneď ako sa prihlásite na Facebook, Instagram, Twitter či inú sociálnu sieť, na vás vyskočia reklamy, na ktorých sa niekedy prezentujú výrobky schopné údajne vyliečiť vašu pleť za jedinú noc. Dermatológovia pri nich dvíhajú varovný prst: „Chodí za mnou veľa pacientov s podráždenou pokožkou po tom, ako skúsili niektorú z rád na Instagrame,“ hovorí dermatológ Dhaval Banusali.

5. Sóda bikarbóna

Tak, ako pri zubnej paste, aj tu platí, že sóda môže na vašej pokožke spôsobiť podráždenie alebo alergickú reakciu.

6. Kokosový olej

Kokosový olej sa na internete odporúča pri pomaly každom probléme. U vyrážok však platí, že by ste ho mali vynechať. „Ak sa vám často tvorí akné, kokosový olej vám môže upchať póry,“ vysvetľuje dermatologička Mariana Atanasovski. Rovnako by ste sa mali vyhýbať všetkým kozmetickým výrobkom s obsahom oleja.

7. Výrobky na báze alkoholu

Je síce lákavé vysušiť si vyrážku silným alkoholovým prostriedkom, no vašej pokožke to viac uškodí ako pomôže. Pokiaľ si takýto výrobok necháte nanesený na pokožke na dlhší čas, môže vám to spôsobiť chemické popáleniny. Tie sa opäť nezaobídu bez drobných jazvičiek.

8. Jablčný ocot

Jeho konzumáciou nič nepokazíte, no na liečbu akné sa rozhodne neodporúča. Jablčný ocot je vysoko koncentrovaná látka, ktorá extrémne vysuší pokožku. V najhorších prípadoch môže dokonca spôsobiť mierne popáleniny.

9. Jedlo

Na internete nájdete nekonečné množstvo variant na domáce masky pozostávajúce z toho, čo nájdete v kuchyni. Pri liečbe vyrážok je lepšie držať si od nich odstup.

„Surový cesnak, citrón alebo škorica majú protizápalové účinky, ale pri kontakte s pokožkou vyvolávajú podráždenie a alergické reakcie. Tie môžu vyústiť do začervenania, zjazvenia alebo hyperpigmentácie,“ ozrejmuje špecialistka na starostlivosť o pokožku Deanne Mraz Robinsonová.

Čo pomáha?

Výrobky s obsahom retinolu

Nedoplácajte na svoju pohodlnosť! Keď sa vám na tvári zjaví vyrážka, radšej sa prejdite do drogérie alebo lekárne. Najlepšie urobíte, ak zainvestujete do výrobkov s obsahom retinolu alebo retinoidov, no účinné sú aj produkty s obsahom kyseliny salicylovej.

Adapalén

Niektorí dermatológovia odporúčajú využiť adapalén. Ide o silnejšiu variantu prípravku na liečbu akné, čiernych bodiek, bielych bodiek a upchatých pórov.