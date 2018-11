Patríte medzi tých, ktorým vyoperovali slepé črevo? Táto správa vás poteší

Ľudské telo je plné záhad, prekvapení, a súčastí, ktoré dnes môžeme označiť za zbytočné. Jeden by povedal, že by sa nám žilo lepšie napríklad bez takých zubov múdrosti, no oveľa zbytočnejšie je podľa vedcov slepé črevo. Ako sa ukázalo, ľuďom dokonca prospieva, keď im ho vyoperujú.

Ako sa uvádza v štúdii publikovanej v Science Translational Medicine, chirurgické odstránenie apendixu sa spája so zníženým rizikom vzniku Parkinsonovej choroby. Pokiaľ sa u pacienta s vyoperovaným „slepákom“ vyvinie Parkinsonova choroba, k jej nástupu dochádza až o 3,5 roka neskôr než u pacienta, ktorý má slepé črevo. Vo všeobecnosti však ľudia bez slepého čreva majú o pätinu nižšiu šancu na vznik ochorenia.

Ide o najrozsiahlejšiu štúdiu svojho druhu, ktorá za 52 rokov podrobila výskumu dokopy 1,6 milióna ľudí po 52-ke. Vedci pritom využili údaje zo Švédskeho národného registra pacientov.

Odstránením čreva k pevnejšiemu zdraviu

V minulosti prebehlo už niekoľko štúdií zameraných na vplyv zdravia tráviaceho traktu na pravdepodobnosť vzniku Parkinsonovej choroby. Už v minulosti sa potvrdilo, že mikrobiómy čriev pacientov s touto diagnózou vyzerajú inak ako u zdravých ľudí. Okrem toho za jeden z prvých príznakov sa považuje zápcha.

Jeden z faktorov, ktoré sa podľa vedcov podieľajú na vzniku Parkinsonovej choroby, je proteín alfa-synukleín, ktorý v mozgu pacienta tvorí zhluky obmedzujúce činnosť buniek a častí zodpovedných za pohyb, kvôli čomu dochádza k traseniu končatín, pomalosti a stuhnutosti.

Podľa výskumníkov dochádza k hromadeniu alfa-synukleínu aj v slepom čreve, čo môže mať výrazný vplyv na pravdepodobnosť vzniku Parkinsonovej choroby.