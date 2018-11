Kiššová: Vláda je pre podnikanie na Slovensku pohromou

„V aktuálnom rebríčku Svetovej banky Doing Bussiness sme klesli na 42. miesto. Buď Slovensko v sledovaných oblastiach neurobilo žiaden pokrok alebo len minimálny, čo nestačilo na to, aby si udržalo 39. priečku z predchádzajúceho hodnotenia. Ak vezmeme do úvahy, že v hodnotení na rok 2017 sme sa ocitli na 33. priečke a od začiatku obdobia tejto vlády sme sa prepadli z 29. na 42. miesto, potom pokles kvality podnikateľského prostredia je kontinuálny a dá sa hovoriť o dlhodobom negatívnom trende,“ poznamenal poslanec NR SR a tímlíder SaS pre verejné financie Eugen Jurzyca, ktorého doplnila predsedníčka hospodárskeho výboru NR SR Jana Kiššová: „Zodpovedné za tento stav sú jednoznačne vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho, pretože ich uvažovanie o podnikaní je zredukované na protekcionizmus a poskytovanie štátnych stimulov, ktoré majú vybraným firmám kompenzovať negatívne dôsledky nízkej kvality podnikateľského prostredia.“

Vládna koalícia sa podľa liberálov už roky vezie na robustnom celosvetovom hospodárskom raste a nevyužíva dobré časy na reformy. „Táto vláda nielenže nemá žiadnu reálnu ambíciu zvyšovať atraktívnosť Slovenska z hľadiska podnikania, ale vedome ho poškodzuje, o čom svedčí osobitný a najmä nesystémový odvod pre obchodné reťazce, ktorý už v parlamente prešiel prvým čítaním. Ak ho koalícia schváli, poškodí tým spotrebiteľov, obchod aj povesť Slovenska ako krajiny dobrej na podnikanie, a to len pre jeden bezohľadný cieľ – získať peniaze na dotovanie vyvolených,“ pokračovala J. Kiššová.

Ak sa strana SaS stane súčasťou budúcej vlády, zastavenie úpadku a výrazný pokrok v kvalite podnikateľského prostredia bude jej priorita. „Pretože základom vysokej životnej úrovne ľudí nie je rozkrádanie, štátne prideľovanie dotácií a sociálnych dávok, ale súkromné podnikanie,“ dodali J. Kiššová a E. Jurzyca.

TASR o tom informovala poslankyňa Národnej rady SR Jana Kiššová.