Denne sme obklopení vecami, na ktoré sa neustále dívame, časť z nich aj používame, ale doteraz celkom nevieme, na čo slúžia. Pri niektorých sa nám zdá, že sú len súčasťou dizajnu, nad využitím ďalších si zas lámeme hlavu celé roky.

Na čo slúžia pracky na ramenách búnd a kabátov? Túto otázku si položila aj zvedavá tínedžerka, ktorej sa aj podarilo nájsť odpoveď. 18-ročná Francheska Horsburghová sa so svojím zistením neváhala podeliť s celým internetom.

Francheska svoju teóriu doložila aj demonštratívnou fotografiou, na ktorej jej ramienko kabelky skutočne prechádza medzerou medzi uzavretou prackou a lemom bundy. Jej príspevok na Twitteri vzbudil veľký záujem, a väčšina užívateľov ho považuje za hodnotný prínos do vlastnej zbierky vedomostí.

Taken me 18 years to find out that the weird shoulder buttons on jackets is to hold your bag in place so it doesn’t fall offwho knew pic.twitter.com/IMLqAb0K3s