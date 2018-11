Európa trpí stratou pamäti, mnohí smútia za totalitnou minulosťou

Jednou z najcitlivejších bola návšteva Iraku počas otvorených vojnových stretov. "Musel som nosiť helmu i nepriestrelnú vestu a návštevu som považoval za výraz záujmu o krajinu, ktorá je v totálnych ťažkostiach," povedal v diskusnej relácii na Tablet.TV Figeľ.

Ako osobitný vyslanec sa snažil pretlmočiť postoj EÚ aj na stretnutiach s pakistanskými predstaviteľmi, ktoré sa týkali na smrť odsúdenej kresťanky Ásije Bíbí. Tá bola pred ôsmimi rokmi odsúdená za bohorúhačstvo a tento týždeň ju najvyšší súd zbavil viny. „Stav vo svete je rozmanitý a veľmi zložitý, trend je skôr negatívny. A predsa nás to nemôže nechávať skeptickými, pretože ide o civilizačný zápas, pričom sloboda svedomia, myslenia a človeka je výrazom ľudskej dôstojnosti a my sme zodpovední za to, čo prevláda vo svete. Ak nie, tak potom na to doplácame,“ myslí si Figeľ.

„Žijeme v reálnom svete a tento reálny svet musíme formovať,“ odpovedá Figeľ na otázku, ako sa vysporiadať so šírením extrémistického hnutia v Európe. „Mali by sme pamätať na to predchádzajúce a usilovať sa o to, aby sa to zlé, čo bolo, neopakovalo. Európa je plná lekcií a zároveň trpí stratou pamäti. Mnohí smútia za minulosťou, keď tu bola prítomná totalita a prenasledovanie pre presvedčenie,“ uzavrel Figeľ.