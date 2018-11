Video: Dvaja muži sa museli zamknúť v aute. Žena na nich vytiahla nôž

Dvaja muži zažili na parkovisku pred nákupným strediskom v USA skutočne desivú situáciu, kedy mladá žena na nich vytiahla nôž a snažila sa dostať do ich auta. Podľa autora videa muži pomaly cúvali z parkovacieho miesta, no za ich autom stála mladá žena, ktorá to považovala za útok. Vtedy sa začala dobýjať do auta s nožom v ruke a narazila hlavou do bočného okna, pričom si zlomila kus zubu.

Spolujazdec sa medzitým rozprával s políciou na telefóne a opisoval im, ako žena robí škrabance na aute a snaží sa rozrezať gumy. Na scénu následne prišla aj matka mladej ženy, ktorá sa však dcéru nesnažila upokojiť, ale pýtala sa mužov v aute, prečo to robia.

Autor videa v príspevku vysvetlil, že po príchode polície sa ženy snažili s autom ujsť. Mladá žena potom vyskočila z auta a policajti ju museli naháňať. Žena fyzicky aj slovne zaútočila na policajtov, no následne sa im ju podarilo zadržať, pričom svedkov incidentu ubezpečili, že bude hospitalizovaná. Dvom mužom v aute sa nič nestalo, ich vozidlo malo poškriabaný lak, no žene sa nepodarilo pneumatiky poškodiť.

Video: Z týchto záberov behá mráz po chrbte