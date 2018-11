Lajčák: Smer-SD je dosť silný, aby za prezidentského kandidáta postavil člena

Strana Smer-SD je dostatočne silná na to, aby do budúcoročných prezidentských volieb postavila svojho člena. V piatok to povedal minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD). Dodal, že vyjadrenia, že je, pokiaľ ide o prezidentskú kandidatúru, "nalomený", ho hnevajú.

„Hnevá ma to, pretože ma to stavia do pozície nesvojprávnej osoby, ktorú buď niekto zlomí, alebo nezlomí,“ povedal Lajčák s tým, že sa za seba vyjadruje buď sám, alebo prostredníctvom hovorcu a nikomu inému na to nedal autorizáciu. Dodal, že všetky jeho rozhodnutia vždy boli jeho vlastné a tak to aj ostane.

Informácie o tom, že už nie je vo fáze tvrdého odmietania svojej kandidatúry, je výrazne nalomený a začal nad tým vážne uvažovať, Lajčák podľa svojich slov počul v rádiu a prekvapili ho. TASR informácie o zmene ministrovo postoja poskytol zdroj zvnútra strany Smer-SD, ktorej predstavitelia sa o Lajčákovu kandidatúru už dlhší čas usilujú.

Líder Smeru-SD Robert Fico minulý týždeň avizoval, že strana predstaví svojho kandidáta na prelome novembra a decembra.