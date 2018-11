Andrej Danko bude čeliť odvolávaniu

Nevyhovel totiž apelu SaS, aby do týždňa zverejnil svoju rigoróznu prácu. Podpisy potrebné na iniciovanie mimoriadnej schôdze odovzdali v piatok v parlamente. K SaS sa pridali poslanci OĽaNO, Sme rodina a niektorí nezaradení, dovedna ich je 39. Danko musí plénum zvolať do siedmich dní.

Líder SaS Richard Sulík ešte pred týždňom pripustil, že Danko používa titul JUDr., aj keď naň nemá nárok. „Už niekoľko týždňov nepredložil svoju prácu a nevie dôveryhodne vysvetliť, prečo ju obhajoval v Banskej Bystrici, keď študoval v Bratislave. Toto je vážny problém. Slovensko je členom EÚ, sme súčasťou civilizovaného sveta, kde hochštapleri nemajú vo vysokej politike čo robiť. Nemá čo robiť na čele NR SR,“ myslí si Sulík.

Podpredsedníčka NR SR Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) vidí aj iný dôvod na Dankovo odvolanie. Podľa nej sú to Dankove proruské ambície, ktoré sú v príkrom rozpore so zahraničnou politikou Slovenska. „Zároveň sa prihlásil k orbánovskej politike a volá po centralizácii moci. To je neprípustné,“ povedala Ďuriš Nicholsonová. Ďalšou príčinou, pre ktorú bude Danko čeliť odvolávaniu, je, že šéf SNS podľa opozície účelovo bráni prijatiu Bezpečnostnej stratégie SR a Obrannej a Vojenskej stratégie SR v parlamente.

Danko ešte pred týždňom v reakcii uviedol, že Sulík je človek, ktorý v súkromnom a aj profesionálnom živote niekoľkokrát prekročil hranice slušnosti a odbornosti. „Jeho posadnutosť mnou a aj Slovenskou národnou stranou nebudem komentovať,“ odkázal Danko.

Danko na Právnickej fakulte Univerzity Komenského (UK) vyštudoval a získal titul Mgr., doktorský titul získal na pôde Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici. Svoju rigoróznu prácu sprístupnil len okruhu oprávnených osôb. Podľa medializovaných informácií vznikli práce s rovnakým názvom a témou. Jedna z nich v roku 1999, teda o rok skôr, na pôde Právnickej fakulty UK v Bratislave. Vedenie UMB vyzvalo Danka na zverejnenie jeho rigoróznej práce, ten odkázal, že dokument nie je utajený a kompetentní majú k nemu prístup.