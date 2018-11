SPP zvyšuje cenu plynu pre domácnosti od 1. decembra 2018

Koncové ceny za dodávku plynu pre domácnosti sa medziročne zvýšia v priemere o 6 %.

Koncové ceny za dodávku plynu pre domácnosti sa v zmysle príslušnej cenovej vyhlášky ÚRSO stanovujú tak, že k cene za dodávku plynu každý dodávateľ pripočíta cenu za prepravu a distribúciu plynu v súlade s príslušnými cenovými rozhodnutiami ÚRSO.

Mesačné preddavky sa pre odberateľov plynu od SPP z dôvodu zmeny ceny automaticky meniť nebudú. Vyúčtovacie faktúry budú zasielané až po ukončení riadneho vyúčtovacieho obdobia. TASR informoval Ondrej Šebesta, hovorca SPP.

V súvislosti so zmenou cien za dodávku plynu pre domácnosti od 1. decembra 2018 spoločnosť SPP – distribúcia, a. s., stanoví pre všetkých odberateľov plynu od SPP odpočet spotreby formou typového diagramu dodávky (t.j. odhadom), nie prostredníctvom fyzického odpočtu. Zákazníci SPP majú možnosť nahlásiť stav plynomeru od 3. do 14. decembra 2018 prostredníctvom Zákazníckej linky SPP na čísle 0850 111 363, v pracovných dňoch od 7.00 h do 20.00 h, prípadne e-mailom na adrese zakaznickalinka@spp.sk, prostredníctvom web chatu SPP na www.spp.sk alebo v ktoromkoľvek z 19 Zákazníckych centier SPP.

Regulované ceny za dodávku plynu pre domácnosti a podmienky ich uplatňovania sú od stredy zverejnené na webovej stránke SPP www.spp.sk, v časti Domácnosti – plyn. Informácie o nich možno získať aj na Zákazníckej linke SPP alebo v Zákazníckych centrách SPP na celom Slovensku.